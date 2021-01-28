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【健身騙案】27歲健身教練疑藉詞助取退會費 　騙七旬婦350萬元被捕

社會 18:34 2021/01/28

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警方交代案情。(曾秋文攝)

七旬婦人在2012年用200萬元一次性購買一間連鎖健身中心的會藉，直至近年因身體健康問題欲退回會費，被該中心的一名離職健身教練遊說，說可協助退會,但要先交給現金及禮物作手續費，前後共騙取女事主350萬元財物。女事主其後疑醒覺受騙報案，警方昨日(27日)將該名離職健身教練拘捕。

秀茂坪警區總督察(調查)鄔凱寧表示，涉案女事主72歲，為退休人士，她當年加入秀茂坪區一間連鎖健身中心及簽下15年會藉和健身課程，其間認識案中健身教練。直至近日女事主欲取消會籍，被該名去年10月已離職的教練游說，指要交手續費才可退會，待退會後所有金錢都可歸還，女事主不虞有詐，將250萬元現金和4隻總值逾90多萬元的手錶交給教練，但其後與他失去聯絡方知受騙，在本周日(24日)報警求助。

秀茂坪警區刑事調查隊第5隊主管譚樂恩督察表示，警方接報後展開調查，鎖定一名目標男子，在昨日(27日)拘捕一名27歲男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，現時仍被扣查，不排除稍後有更多人被捕。

警方呼籲市民，如需購買年期較長或金額較大的課程或會籍時，要審慎留意當中的條款和內容，購買時要詢問清楚有關商戶，此外亦不要輕易將金錢交給他人，如有懷疑應向警方求助。

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記者：曾秋文

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