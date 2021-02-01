【心臟危機】突發性心臟停頓可無先兆　心跳停頓一分鐘生存機會減10%

▲ 莫毅成醫生表示，心臟停頓與死亡率的關係，心臟停頓愈久，生存機會愈低。

出現突發性心臟停頓（SCA），一個可以毫無預兆下的恐怖狀況，病人可在短時間內失去意識、心跳停頓，稍有延誤，更可引致死亡。

拯救人命在於瞬間，事實上急救不限於醫護人員，一般巿民學懂心肺復甦法（CPR）及自動體外心臟除顫器（AED），百利無一害，更可以備不時之需。

3情況引起心臟停頓

突發性心臟停頓是指心跳突然停止，導致此情況發生，遺傳性心律基金會顧問莫毅成醫生指出，有以下3方面：

1.心室纖顫（VF）：8至9成的突發性心臟停頓皆由VF引起，心律突然出現混亂，心跳一分鐘可跳200至300下，但每一下心跳都不能把血液有效泵出。出現VF的病人表徵包括無脈搏、無呼吸及失去意識等。

2.心搏停頓：從心電圖看，病人的心跳完全停止，毫無活動迹象。

3.無脈性電氣活動：病人從心電圖看是有活動波幅，惟觸摸脈搏卻無跳動，表示心室無機械泵送，造成病人無心跳。當無心跳時，無血液泵上腦，病人會暈倒，繼而失去意識及呼吸，呈現無生命迹象。

以上3種情況都可引致突發性心臟停頓，若不馬上急救，幾分鐘內可致命。

莫醫生說：「發生上述情況，很多時都與心臟病有關，當中冠心病是最主要原因。患有嚴重冠心病的病人可突然間出現心臟驟停；也有病人因血管閉塞，在短時間內心跳驟停引致猝死。」部分病人在血管閉塞時會有心口痛、血壓低、標汗或氣喘，待隔一段時間才出現心跳驟停，惟少部分是完全無徵狀及先兆，可突如其來心跳驟停，這正是突發性心臟停頓可怕之處。

▲ 莫毅成醫生希望學習CPR及AED納入中學的課程內，讓更多人學識急救。（被訪者提供）

冠心病年輕化

冠心病的發生與年紀成正比，年紀愈大機率愈高。冠心病的出現與血壓高、糖尿病、膽固醇過高及吸煙息息相關，上述因素日積月累下，令血管硬化及閉塞。但莫醫生引述研究發現，40歲以下突然猝死的年輕病人，經解剖後發現三分之一由嚴重冠心病導致，所以不能自恃年輕而忽視患上冠心病的危機，而冠心病近年確有年輕化趨勢。他說從臨床可見，三十多歲冠心病患者，因心肌梗塞而需「通波仔」已非罕見。

心臟停頓與死亡率的關係，心臟停頓愈久，生存機會愈低。研究數據顯示，當病人心跳停頓每過一分鐘，生存機會減低7%-10%；若逾10分鐘仍不施治，生存率低於5%。「心臟停頓時間愈久，死亡率愈高，原因是無心跳時，心臟無法供應血液及氧氣至其他器官，特別是腦部，對血液及氧氣的需求最敏感，有指急救要在黃金三分鐘、五分鐘之說，5分鐘後就算成功救活一個病人，當腦部經過幾分鐘的缺氧，就算生存到也有腦部缺氧的徵狀。」

愈早救成功機會愈高，當急救時發現病人是心室纖顫，生存機會會較心搏停頓及無脈性電氣活動為高。心室纖顫可透過「救心機」（AED）除顫，經除顫後生存機會大增，心搏停頓及無脈性電氣活動都不能透過除顫去急救。也有情況是，原本病人是心室纖顫，若不及時急救，會惡化為心搏停頓，因此愈早施救除顫，病人的生存機會愈大，及之後的腦部缺氧後遺症也減少。

▲ 因心臟病而導致心跳停頓，最常見是冠心病。

CPR+AED急救二寶

5分鐘內能分秒必爭及早救治是理想，但往往事與願違，所以每當出現突發性心臟停頓，死亡率都高。莫醫生引述港大醫學院在2015年進行的研究，本港院外突發性心臟驟停個案的存活率只有2.3%，在亞洲主要城市中排名偏低。

他表示：「以美國為例，成功率為5%-10%，全球成功救活率最高的城巿是西雅圖，當地早在70年代，已開始提倡全民參與心肺復甦法（CPR），其後更訓練市民學習使用AED，有需要時為心臟病發人士急救。時至今日，8成西雅圖巿民懂得CPR及使用AED，有研究指出，在西雅圖出現突發性心跳停頓，成功急救後能康復出院的高達20%，足足是香港的10倍。」

AED「救心機」全自動操作，使用者只需根據語音指示，把兩塊電極鐵片貼上心臟病發者身上，隨後救心機便自動分析病人是否有心室纖顫或心室性心動過速(VT)，這都可透過除顫來矯正。如屬上述兩種情況，救心機便發出電流電擊。如並非可藉除顫來矯正，便不會發出電流電擊。

▲ 現時香港AED約有5,000多部，分布學校、運動場、商場及會所等。（Pacific Medical Systems提供相片）

廣泛提倡仍需努力

莫醫生說有病人試過踢波時突然心臟驟停，幸有球員是消防員，立即為病人行CPR並使用AED，一、兩分鐘內已即除顫，稍後病人便甦醒過來。「這是最理想的情況，惟香港近10年不斷提倡使用AED，但情況並不太理想，醫院以外突發性心臟停頓個案急救時使用AED的不足3%。要以更多努力，讓香港巿民更多渠道學習使用AED，以及在更多場所放置此機，萬一需要用到時，可馬上為病人急救。」

救心機的設計可予非醫護人員的一般巿民使用，機上附有語音指示，根據指示便可，簡單易用。早年曾有對照研究，一群小學生與救護員以同一方法學習使用AED，結果兩者同樣正確跟足操作程序。「當然能事先學習AED才使用是最理想，香港有不同機構包括紅十字會、聖約翰救傷隊等都有提供課程讓大眾學習CPR及AED，始終學過才施救會更有信心，不少外國國家早在巿民中學階段，已讓他們學習CPR及AED。」

記者：周美好