【親子好去處】日本室內主題樂園海外首間分店　佔地5千呎DOCODOCO康城觸目登場

▲ 日本室內主題樂園DOCODOCO海外首間分店於康城觸目登場。

將軍澳日出康城大型商場「康城The Lohas」傳來好消息！除了有日本的室內遊樂場品牌Namco繼續擴張外，更會獨家引入日本室內主題樂園DOCODOCO (冒険の島ドコドコ)。觸目新店是日本最先進的兒童室內遊樂場，結合最新數碼技術及實體兒童遊樂設施，使用了感測技術、投影技術、立體音響系統，以及即時動態捕捉技術，呈現多種全新的互動遊樂體驗，讓小朋友發揮創意。臨近新年「康城The Lohas」3樓中庭更舉行新年市集，集合不同類型的賀年食品及禮品！

▲ 「康城The Lohas」3樓中庭正進行新年市集。（文子健攝）

「室內・冒險之島DOCODOCO」佔地近5,000呎，其中包括八大冒險遊戲深受小朋友歡迎，包括「呱呱池塘」、「咕嚕叫廚房」、「嘩啦嘩啦瀑布」及「撲通泥灘」等，讓小朋友在島中與奇妙蘑菇妖精探險，必定是小朋友放電及與家長創造黃金親子時光的好去處。

▲ 日本室內主題樂園DOCODOCO進駐康城。（文子健攝）

必玩冒險遊戲

一踏入DOCODOCO島的入口，小小沙灘迎接小朋友的到來，以燈光投射的藍白波浪源源不絕地拍打沙灘，小朋友還能在沙灘中釣魚，發揮無限想像力。

1. 呱呱池塘

叢林中的水池旁邊藏匿著青蛙，小朋友可用放大鏡看準時機捕捉池中亂跳的青蛙，與青蛙大玩捉迷藏。

2. 蘑菇樹

透過數碼技術的融合，小朋友坐在蘑菇樹前可與投射蘑菇妖精大玩遊戲、聊天，一嘗與「菇菇」溝通的樂趣！

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3. 嘩啦嘩啦瀑布

來到「嘩啦嘩啦瀑布」，投影出激流可讓小朋友大玩不會弄濕的激流滑行，一觸摸流水更有水氣冒出來，就如真正的瀑布一樣，非常刺激。

4. 撲通泥灘

小朋友有如置身濃密的叢林中，盡情大玩泥巴遊戲。小朋友可在波波池中拿起波波掉到投影的大象身上，為大象抹上泥土做好防曬。另外，叢林旁邊還有多個樹洞，投下泥巴會有大量蝴蝶飛出，畫面非常優美。

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場內基於安全理由，小朋友必須穿防滑襪子遊玩；為配合政府的防疫措施，顧客入場檢測體溫不能超過37度，並需全程佩戴口罩、進店後需清潔雙手，而場內亦正暫停提供波波池球的活動。

「室內・冒險之島DOCODOCO」

地點：將軍澳康城路1號The LOHAS康城4樓404-405號舖

開幕日：因應政府發出的延長社交防疫措施而定

營業時間：11:00-21:00

入場費： 首60分鐘： 嬰幼兒門票 100元/兒童門票 180元/成人門票 50元 其後每30分鐘： 嬰幼兒門票 50元/兒童門票 90元

防滑襪：每對10元

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記者：梁節儀