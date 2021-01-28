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【口罩有菌】愛的家口罩Family Mask每個3元回收含菌產品【附退貨地址】

社會 18:59 2021/01/28

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

愛的家口罩Family Mask有問題產品要回收。

「愛的家口罩」(Family Mask)，一款「百家布印花」款式的外科口罩，海關指含菌量超標12.5倍，呼籲市民停用，商戶亦應下架。「愛的家口罩」今晚（28日）於fb公布回收安排，顧客可於2月底前，到銷售點退貨，每一片百家布印花款式退回口罩，可獲退款3元，同時每包口罩可獲贈10片裝大地十色口罩，作為補償。顧客退款時，毋須出示任何單據。

即睇有問題口罩及公司背景：

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「愛的家口罩」Family Mask含菌超標12.5倍需下架　海關籲停用【附批次資料】

「愛的家口罩」表示，受影響產品是去年12月推出、一款V99原創百家布印花款式（產品編號：C2）口罩。店方已即時停售，並會進行全面回收。無論產品是否已經開封使用，顧客可在1月30日至2月28日期間，親身到「愛的家」全線三層防護口罩銷售點退回受影響產品。

「愛的家口罩」感謝顧客一直以來的支持，會將這次失誤教訓銘記於心，就事件給顧客帶來影響，致以最誠摯歉意。在回收進行過程中，將全力以赴，最大限度地減少顧客不便。

海關同時已化驗其他超過700片彩色口罩樣本，「愛的家口罩」稱暫未發現問題，將繼續調查口罩細菌落超標的原因，並承諾日後會進行更嚴格品質及生產監控，開發最優質可靠產品。如消費者有疑問，可致電「愛的家口罩」顧客服務熱線6060-4760查詢安排。

Family Mask 愛的家三層防護口罩銷售點：

  • 旺角洗衣街57號啟賢大廈地下7號舖
  • 佐敦白加士街42號金寶樓地下2號舖
  • 銅鑼灣駱克道535至537號地下
  • 旺角弼街71號地下
  • 金鐘統一中心一樓1002A-C
  • 九龍樂富廣場一期1樓中庭
  • 慈雲山中心5樓中庭

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記者：吳卓峰

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