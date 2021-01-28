【新冠肺炎】近2成社企表示現金流不足支撐3個月　機構促政府推保就業計劃

▲ （香港社會企業總會提供圖片）

新冠肺炎疫情未止，防疫措施下本港經濟所受壓力持續。有機構發表調查，指逾9成社企去年11至12月的生意額較前年同期下跌，50%社企更按年減少5成以上，有19%社企指會在3個月內面臨結業風險，促請當局重推保就業計劃、推出社企消費券等。

香港社會企業總會在本月上旬進行調查，訪問222間社企，涵蓋僱員人數約1,500人，佔全港社企總數約三分之一。調查顯示，逾9成受訪社企在去年11至12月的生意額，較前年同期下跌，，近5成社企的跌幅超過5成或以上，2成回答下跌3至5成，更有5%社企表示完全沒有收入。

至於疫情對於社企的影響，包括工作訂單或服務被取消（73%）、顧客數目減少（59%）、員工未能上班（45%）等。

另外，有19%社企表示，現金流在疫情持續下只能夠營運少於3個月，而能夠支撐3至6個月的有14%。當中少於3個月現金流的行業主要是餐飲業(62.5%) 及 健康護理業(32%)。

機構指，調查結果反映社企希望政府能推出更多特別措施協助他們在疫情下度過難關，建議當局推出新一輪保就業計劃，最少為期半年；推出社企消費券助社企營運；推出短期職位，安排参加者到政府撥款資助的社企工作；延續政府部門及公營機構處所的社企租戶的租金寬免安排等。

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記者：徐紹軒