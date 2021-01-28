涉示威違限聚令　黃浩銘質疑控方曲解立法原意 

▲ 李卓人、梁國雄及吳文遠等涉違限聚令，案件今於東區裁判法院作結案陳詞。(經濟日報資料圖片)

去年五一勞動節，工黨及社民連為爭取失業援助金等勞工權益，從金鐘海富中心遊行至政府總部，期間李卓人、梁國雄、黃浩銘等8人被指違反當時最多4人聚集的限聚令，遭票控「參與受禁羣組聚集」罪，案件今（28日）在東區裁判法院續審。沒律師代表的黃浩銘陳詞時，質疑控方詮釋限聚令的方法曲解減少社交接觸的立法原意，如開此例，其他公眾活動拜山、行花市等均受影響，牽連甚廣，或令很多人誤墮法網。

8名被告分別是郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄。他們各被票控1項「參與受禁羣組聚集」罪。傳票控罪指稱他們於2020年5月1日上午約11時06分，在金鐘夏愨道海富中心外參與受禁群組聚集，違反預防及控制疾病（禁止群眾聚集）規例61A及62條，8人均否認控罪。

控辯雙方今就案件向法庭呈交書面陳詞，代表曾健成及吳文遠的辯方大律師詹鋌鏘指出，控方詮釋限聚令的方式違反基本法及香港人權法案，並指病毒不懂分人群聚集是否有共同目的，質疑控方指被告有共同目的及有交談便違反限聚令。詹舉例說，若家人相約於清明節拜山，即使每人相距1.5米，各人的共同目的是拜祭，以控方說法考慮則屬違法，強調此效果並非立法原意。

沒有代表律師的黃浩銘則陳詞指，他並非挑戰限聚令不合憲，但認為控方對有關法例的詮釋及執法行動是違憲的。黃表示，《公民權利和政治權利國際公約》的確有指引列明，為保障公眾衛生可施加限制，並可適用於「帶來重大風險的極端情況」，但當中亦提及，不應該限制參加集會的人數，除非有正當理由，並建議例如規定保持物理距離。

黃又指出，本案事發前十多天新型冠狀肺炎確診數字達零確診，案發後7天，政府更宣布將當時4人的限聚令放寬至8人，質疑他們當時示威遊行是否屬「重大健康風險」的情況。

黃又質疑，控方做法曲解限聚令想減少社交接觸的立法原意，如開此例，其他公眾活動拜山、行花市等均受影響，牽連甚廣，或令很多人誤墮法網。

黃又指當日僅進行和平示威，有戴口罩及保持社交距離，努力在表達意見及公共衛生取得平衡，但警員卻坦言無考慮被告本來的示威權利，只是叫他們解散，但示威應是公民權利，行使公民權利在本案是合理辯解。

黃強調，大眾常識也知道，「傳染病只會考慮距離」，案發時被告一行8人、分開4人一組示威，分隔1.5米以上，如法例並不容許，顯然無合理基礎，黃質疑控方指他們為記者及警員帶來死亡風險的說法。

裁判官指需時考慮辯方書面陳詞內容，將案件押後至3月10日裁決。

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記者：林欣樂