政府人員為防疫每周只出席最多兩次區議會　每次不超過兩小時

▲ 今日開會的灣仔區議會會議超時約10分鐘，該區民政事務專員未於超時後立即離場。（尹櫻霖攝）

新冠疫情反覆，各區區議會早前多次被民政事務署要求延遲會議，避免人群聚集。不過，近日有部分區議會陸續接獲通知，可今日起恢復進行大會，秘書處亦會重新提供服務。

中西區區議會今日召開大會，但有該區區議員在會前收到區議會秘書處電郵通知，指政府基於防疫抗疫的考慮，由今天起，政府人員只會參與每星期最多兩個區議會會議及其轄下各類會議，每個會議最多只參與兩小時。不過，今日的中西區區議會會議雖然超時，但民政事務專員並無馬上離開，反而在會議超時約20分鐘後才離開會議。同樣今日開會的灣仔區議會會議超時約10分鐘，該區民政事務專員亦未於超時後立即離場，一直留到會議結束才離開。

灣仔區議會主席楊雪盈批評，當局有關做法阻礙區議會運作，直言現時區議會裏已有很多積壓的議程，亦會給予市民區議會行政失效的觀感。本身為註冊護士的中西區區議員任嘉兒，認為做法欠缺科學根據，質疑「兩個鐘後病毒會衝出嚟咬人？」。

另外，灣仔區議會今日在大會上，討論以視像形式進行會議，動議最終以9票贊成、0票反對獲通過。不過，民政事務專員陳天柱發言時稱，明白議員希望每次現場會議都有政府官員出席，亦理解若以視像形式開會，議員期望有官員出席，但民政事務總署已表示未能支援視像會議，不過他會把議員意見如實向總署反映。

民政事務總署回覆傅流瑩查詢時指，區議會秘書處今日起為區議會會議提供支援，惟基於公眾健康及安全理由，民政事務總署已就在每星期召開會議的次數，向區議會提出建議。為減低疫情擴散的風險，各區民政事務處亦會因應其開會的地點及場地，作出適切的防疫措施。

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