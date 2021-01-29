資科辦大數據分析平台助政府改善服務　社交媒體分析系統掌握民情

▲ 趙善衡指，正與運輸署開發「交通數據分析系統」，期望方便公眾規劃行程。(陳永康攝)

政府早前公布《智慧城市藍圖2.0》，善用大數據成為關鍵。為更有效推動政府應用大數據提升公共服務，政府資訊科技總監辦公室在去年9月推出大數據分析平台，支援政府部門推行大數據分析項目，目標每年完成至少5個項目。由於社交平台盛行，資科辦更已發展「社交媒體文本分析系統」，幫助政府更易掌握民情。

資科辦總系統經理 （數據分析） 趙善衡目前領導6人團隊，負責主導數據分析，並運用大數據分析等，協助政府改善服務。資科辦利用大數據分析平台，推出了社交媒體文本分析系統，讓政府部門可按需要自訂議題關鍵字，分析在社交平台、報紙、論壇上最新資訊趨勢，了解公眾對涉及議題的觀點及關注，為制定政策或改善措施作為參考。

社交媒體文本份析系統類似內地的輿情系統，「輿情」即輿論情況簡稱，分析網上公眾熱議話題。系統自去年9月推出至今，已有260位政府人員登記使用，涉及29個局/部門，包括警務處等部門，每月約有300次登入分析，總瀏覽時間為33小時。趙善衡指，該系統屬大數據分析一例，「方便部門了解大眾對政策意見、觀感，從而作出改善」，亦可助當局盡快澄清不實資訊。

▲ 資科辦2019年底於政府一站通網站推出聊天機械人「Bonny」，助市民尋找政府表格。(陳永康攝)

他續指，目前正與運輸署開發「交通數據分析系統」，分析交通及天氣數據，以期更準確分析及評估交通情況，優化交通管理和提升效率，並方便公眾規劃行程。系統經理 (數據分析) 吳文婷預期，系統可於今年底供政府內部使用，期望明年下半年設於「香港政府一站通」、「香港出行易」供公眾使用。而資科辦與建築署、機電工程署及食物環境衞生署合作，以大數據分析技術就公廁的維修紀錄及公眾投訴等數據進行分析，研究加強公廁管理及維修保養的措施。

至於資科辦推出的「香港政府一站通」聊天機械人Bonny已運作一年，資科辦指Bonny能「看懂」夾雜繁簡的廣東話及英文，幫助市民查詢政府各部門表格及服務，支援3,300多張政府表格，成功為9成市民找到有關表格，未來會繼續作出優化。

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記者：蘇文軒