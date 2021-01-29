【牛年2021】望月本地製造多款新年禮盒　新推出日本茶曲奇及法式蝴蝶酥

▲ 本地品牌「望月」（Patisserie La Lune）推出不同的新春賀年曲奇禮盒。

本地品牌「望月」（Patisserie La Lune）推出不同的新春賀年曲奇禮盒，包括「經典口味雜錦曲奇禮盒」、「日本茶口味雜錦曲奇禮盒」、「蝴蝶酥禮盒」以及3款脆脆系列禮盒。

▲ 本地品牌「望月」選用上乘材料製作多款新年曲奇。（圖片：望月）

新出系列曲奇與蝴蝶酥

日本茶曲奇系列，包括抹茶、焙茶及玄米茶3款口味。抹茶曲奇甘香濃郁、焙茶曲奇的焙茶粉以茶葉原料莖部分烘烤製作，帶有清甜，而玄米曲奇有玄米茶獨特的香氣。當中全部選用了日本滋賀縣140多年歷史的丸安茶業的茶粉，配以德國 Ammerländer 發酵牛油。

蝴蝶酥方面，採用紐西蘭牛油，鬆脆酥軟，有濃濃的焦糖香，焦糖化的程度更大，曲奇的顏色是比金黃色更進一步的淺褐色。

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經典曲奇

望月亦再度推出「經典口味曲奇」，包括伯爵茶、雙重朱古力及杏仁3款經典曲奇。伯爵茶選用英國 Twinings川寧伯爵茶茶葉，帶有佛手柑芬芳，而雙重朱古力曲奇選用了法國可可粉，道濃醇，而杏仁曲奇用原粒杏仁烘香，烤烘堅果香味豐富。

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脆脆系列

脆脆系列亦是再次推出，選用Valrhona朱古力，配合鬆脆脆米，有紅桑子脆脆、柚子脆脆，一紅一白之外，今年新加入的黑朱古力脆脆，選用了Valrhona單一產地朱古力 ILLANKA 63%，前調有日曬莓果、葡萄等等熱帶氣息，後續是烤烘過的堅果。

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購買方法

網購：新年禮盒可在網上訂購，並於銅鑼灣東角LAFORET 2樓276號舖，以及旺角銀行中心廣場1樓121號舖2個取貨點取貨。另購滿 $1,200可免費送貨。

店舖：於Say Hi Bar and Dining、牧羊少年、Beans各分店、賞茶指定分店、及「望月」取貨點亦可直接購買，售完即止。

查詢︰www.lalune.com.hk

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責任編輯：顏紫燕