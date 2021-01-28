繪畫導師涉手機藏女童不雅照及武器照片　荷槍警員深夜搜屋檢大批槍械

▲ 警方檢獲槍械。(黃傑偉攝)

一批荷槍實彈警員今日凌晨押解一名青年，到天水圍天瑞邨瑞心樓一單位搜屋。警方表示，昨日(27日）下午在天水圍區內拘捕一名33歲男子，涉嫌藏有攻擊性武器、藏有仿製槍械及作出有違公德罪被捕。

元朗警區(刑事)總督察歐陽德表示，昨午3時，天水圍機動部隊警員於天澤邨附近巡邏期間，發現一名男子背囊露出彈弓，於是將男子截查。男子報稱繪畫導師，警員向其搜身後，除彈弓外未有發現其他武器，但於男子手機內發現一批約7至10歲女童小腿及大腿敏感位置照片，其中一張更拍攝到女童內褲，相信是該名男繪畫導師的學生，於是將男子拘捕。

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案件由天水圍刑事調查隊第13隊接手調查，經深入檢視手機內容後有進一步發現，警方發現一批武器的照片及影片，由於涉及疑似槍械，警方向裁判官申請3張緊急搜查令，由持槍衝鋒隊隊員協助下將男子押往住所、工作地點及其女友住所作出詳細搜查。 警方於3處處所共檢獲2把疑似仿製槍械、一批自製武器包括弓、弩、刀、匕首及錘等，經軍火專家檢驗後相信為氣槍，但仍需進一步檢視其火力。

被捕男子33歲報稱繪畫導師， 暫時未知其武器用途，將被通宵扣查 ，他暫被控「藏有攻擊性武器」、「藏有仿製槍械」及「作出有違公德行為」。歐陽德指，警方對涉及兒童的案件十分重視，定必會作出適切調查。

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記者：黃傑偉