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【確診大廈】東區錄9宗個案全港最多　太古城、麗港城、嘉湖山莊續現居民染疫

社會 20:36 2021/01/28

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

太古城寧安閣新增1宗確診個案。（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（28日）新增39宗確診個案，當中有1宗輸入個案及38宗本地個案，其中20宗為源頭不明，其餘18宗與早前個案有關，累計共10,322宗病例。衞生防護中心晚上交代部分確診患者居住地址，東區以9宗個案成全港最多，當中北角東發大廈C座佔5宗個案。而太古城寧安閣、東濤苑旭濤閣、半山區松柏新邨、樂信臺、麗港城、天水圍嘉湖山莊、東涌映灣園等亦現個案。

港島區（11）

東區（9）

  • 北角東發大廈C座（5）
  • 北角鴻福大廈
  • 鰂魚涌太古城寧安閣
  • 筲箕灣東濤苑旭濤閣（2）

中西區（2）

  • 半山區松柏新邨C座
  • 半山區樂信臺3座

九龍區（13）

油尖旺區（6）

  • 油麻地碧街17號
  • 油麻地碧街27號
  • 油麻地順安大廈
  • 油麻地仁賢大廈健寧安老院
  • 大角咀福和大樓A座
  • 尖沙咀加連威老道59號

深水埗區（2）

  • 深水埗汝州街280-286號
  • 深水埗汝州街173號

九龍城區（1）

  • 土瓜灣寶德大廈B座

黃大仙區（1）

  • 黃大仙樂富邨樂翠樓

觀塘區（3）

  • 觀塘安達邨智達樓
  • 牛頭角彩盈邨盈安樓
  • 茶果嶺麗港城7座

新界區（11）

元朗區（3）

  • 元朗新田蕃田村
  • 元朗保定樓
  • 天水圍嘉湖山莊7期景湖居1座

屯門區（1）

  • 屯門湖景邨湖月樓

葵青區（2）

  • 葵涌葵盛西邨3座
  • 青衣長康邨康榮樓

北區（1）

  • 粉嶺祥華邨祥順樓

大埔區（1）

  • 大埔元嶺村

西貢區（2）

  • 將軍澳寶盈花園2座
  • 將軍澳廣明苑廣昌閣

離島區（1）

  • 東涌映灣園2期映濤軒6座

酒店（1）

  • 尖沙咀華美達華麗酒店

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記者：徐紹軒

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