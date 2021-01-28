【確診大廈】東區錄9宗個案全港最多　太古城、麗港城、嘉湖山莊續現居民染疫

▲ 太古城寧安閣新增1宗確診個案。（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（28日）新增39宗確診個案，當中有1宗輸入個案及38宗本地個案，其中20宗為源頭不明，其餘18宗與早前個案有關，累計共10,322宗病例。衞生防護中心晚上交代部分確診患者居住地址，東區以9宗個案成全港最多，當中北角東發大廈C座佔5宗個案。而太古城寧安閣、東濤苑旭濤閣、半山區松柏新邨、樂信臺、麗港城、天水圍嘉湖山莊、東涌映灣園等亦現個案。

港島區（11）

東區（9）

北角東發大廈C座（5）

北角鴻福大廈

鰂魚涌太古城寧安閣

筲箕灣東濤苑旭濤閣（2）

中西區（2）

半山區松柏新邨C座

半山區樂信臺3座

九龍區（13）

油尖旺區（6）

油麻地碧街17號

油麻地碧街27號

油麻地順安大廈

油麻地仁賢大廈健寧安老院

大角咀福和大樓A座

尖沙咀加連威老道59號

深水埗區（2）

深水埗汝州街280-286號

深水埗汝州街173號

九龍城區（1）

土瓜灣寶德大廈B座

黃大仙區（1）

黃大仙樂富邨樂翠樓

觀塘區（3）

觀塘安達邨智達樓

牛頭角彩盈邨盈安樓

茶果嶺麗港城7座

新界區（11）

元朗區（3）

元朗新田蕃田村

元朗保定樓

天水圍嘉湖山莊7期景湖居1座

屯門區（1）

屯門湖景邨湖月樓

葵青區（2）

葵涌葵盛西邨3座

青衣長康邨康榮樓

北區（1）

粉嶺祥華邨祥順樓

大埔區（1）

大埔元嶺村

西貢區（2）

將軍澳寶盈花園2座

將軍澳廣明苑廣昌閣

離島區（1）

東涌映灣園2期映濤軒6座

酒店（1）

尖沙咀華美達華麗酒店

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記者：徐紹軒