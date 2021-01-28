【確診大廈】東區錄9宗個案全港最多 太古城、麗港城、嘉湖山莊續現居民染疫
社會 20:36 2021/01/28
本地新冠肺炎疫情反覆，今日（28日）新增39宗確診個案，當中有1宗輸入個案及38宗本地個案，其中20宗為源頭不明，其餘18宗與早前個案有關，累計共10,322宗病例。衞生防護中心晚上交代部分確診患者居住地址，東區以9宗個案成全港最多，當中北角東發大廈C座佔5宗個案。而太古城寧安閣、東濤苑旭濤閣、半山區松柏新邨、樂信臺、麗港城、天水圍嘉湖山莊、東涌映灣園等亦現個案。
港島區（11）
東區（9）
- 北角東發大廈C座（5）
- 北角鴻福大廈
- 鰂魚涌太古城寧安閣
- 筲箕灣東濤苑旭濤閣（2）
中西區（2）
- 半山區松柏新邨C座
- 半山區樂信臺3座
九龍區（13）
油尖旺區（6）
- 油麻地碧街17號
- 油麻地碧街27號
- 油麻地順安大廈
- 油麻地仁賢大廈健寧安老院
- 大角咀福和大樓A座
- 尖沙咀加連威老道59號
深水埗區（2）
- 深水埗汝州街280-286號
- 深水埗汝州街173號
九龍城區（1）
- 土瓜灣寶德大廈B座
黃大仙區（1）
- 黃大仙樂富邨樂翠樓
觀塘區（3）
- 觀塘安達邨智達樓
- 牛頭角彩盈邨盈安樓
- 茶果嶺麗港城7座
新界區（11）
元朗區（3）
- 元朗新田蕃田村
- 元朗保定樓
- 天水圍嘉湖山莊7期景湖居1座
屯門區（1）
- 屯門湖景邨湖月樓
葵青區（2）
- 葵涌葵盛西邨3座
- 青衣長康邨康榮樓
北區（1）
- 粉嶺祥華邨祥順樓
大埔區（1）
- 大埔元嶺村
西貢區（2）
- 將軍澳寶盈花園2座
- 將軍澳廣明苑廣昌閣
離島區（1）
- 東涌映灣園2期映濤軒6座
酒店（1）
- 尖沙咀華美達華麗酒店
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記者：徐紹軒