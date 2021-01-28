林鄭嘆被安排做最困難工作　葉劉：做特首不應講晦氣說話

▲ 對於特首林鄭月娥接受外媒訪問時指，「 很多時女性被安排做最困難的工作」，新民黨主席葉劉淑儀認為，不應該講晦氣說話。

下屆特首選舉於明年3月舉行，特首林鄭月娥接受外媒訪問時拒答會否競逐連任，但話鋒一轉，卻指：「 很多時女性被安排做最困難的工作」。在政壇多年的新民黨主席葉劉淑儀認為，「作為特首，不應該講晦氣說話」。

林鄭接受多個外媒訪問，其中於美國媒體CNBC訪問中，被問到是否有意連任？不過，林鄭表明不會回應，並指：「我只想安慰自己，很多時女性被安排做最困難的工作，而我剛好是其中之一。」（ I just try to comfort myself that very often, women are being left to do the most difficult job. And I happen to be one of them）

美國針對港區國安法的實施，去年宣布制裁林鄭月娥，令其無法開設銀行戶口，家人生活也受到影響。

葉劉向傅流螢說，林鄭於2017年宣誓就任時，提及「懷着謙卑的心情，接受我人生中的最大榮耀，並準備好應對我公務生涯中的最大挑戰」。她認為，「作為女人，不應該講到男人對自己唔住。作為特首，不應該講如此講晦氣說話」。

其實，當年出任保安局局長的葉劉淑儀，2003年負責推銷23條立法，同樣受到重大挫折，最終選擇辭職下台。其後，葉劉赴美深造港，並創立新民黨，一直活躍政壇至今。