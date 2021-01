林鄭嘆被安排做最困難工作　葉劉：做特首不應講晦氣說話

▲ 對於特首林鄭月娥接受外媒訪問時指,「 很多時女性被安排做最困難的工作」,新民黨主席葉劉淑儀認為,不應該講晦氣說話。

下屆特首選舉於明年3月舉行,特首林鄭月娥接受外媒訪問時拒答會否競逐連任,但話鋒一轉,卻指:「 很多時女性被安排做最困難的工作」。在政壇多年的新民黨主席葉劉淑儀認為,「作為特首,不應該講晦氣說話」。

林鄭接受多個外媒訪問,其中於美國媒體CNBC訪問中,被問到是否有意連任?不過,林鄭表明不會回應,並指:「我只想安慰自己,很多時女性被安排做最困難的工作,而我剛好是其中之一。」( I just try to comfort myself that very often, women are being left to do the most difficult job. And I happen to be one of them)

美國針對港區國安法的實施,去年宣布制裁林鄭月娥,令其無法開設銀行戶口,家人生活也受到影響。

葉劉向傅流螢說,林鄭於2017年宣誓就任時,提及「懷着謙卑的心情,接受我人生中的最大榮耀,並準備好應對我公務生涯中的最大挑戰」。她認為,「作為女人,不應該講到男人對自己唔住。作為特首,不應該講如此講晦氣說話」。

其實,當年出任保安局局長的葉劉淑儀,2003年負責推銷23條立法,同樣受到重大挫折,最終選擇辭職下台。其後,葉劉赴美深造港,並創立新民黨,一直活躍政壇至今。