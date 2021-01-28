【新冠疫苗】政府正與醫管局合作設疫苗接種預約系統　並與機管局研究國際互通健康紀錄方便外遊

▲ 當局正與醫管局合作，為疫苗接種計劃設置預約及現場登記系統，以及中央疫苗接種紀錄資料庫。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，政府表示，目標是在2021年內為大部分本港市民提供疫苗。而當局正與醫管局合作，為疫苗接種計劃設置預約及現場登記系統，以及中央疫苗接種紀錄資料庫，讓市民透過「智方便」一站式個人化數碼平台確認身份後，同時下載電子病毒檢測紀錄及疫苗接種紀錄。政府亦會與機管局研究國際間數碼健康紀錄互通，方便市民外遊。

政府向立法會工商事務委員會的「振興香港經濟事宜小組委員會」提交文件，講解當局的防疫抗疫措施。

在有關疫苗接種的措施，當局指目標是在2021年內為大部分香港市民提供疫苗，讓市民以自願形式免費接種，參考專家意見，為優先群組如醫護人員、長者等安排接種疫苗，亦正檢視其他可能因工作或其他需要而須盡早接種疫苗的特定組別。

當局說，正與醫管局合作，為疫苗接種計劃設置預約及現場登記系統，以及中央疫苗接種紀錄資料庫，方便市民網上預約接種疫苗。市民亦可透過「智方便」一站式個人化數碼平台確認身份後，同時下載電子病毒檢測紀錄及疫苗接種紀錄。

政府亦正與機管局研究國際航運組織及其他不同組織和機構研發的數碼健康通行證技術，及相關國際標準的發展，促進有關數碼健康紀錄及技術平台的互通，便利市民日後外遊。

政府又指，一直有支持本地疫苗的研發，醫療衞生研究基金自2020年4月以來支持2所本地大學開展四個研發疫苗的項目，總額為2,950萬元。其中，港大醫學院微生物學系獲得約2,000萬元，預計於今年2月在本港對與廈門大學和北京萬泰生物合作研發的噴鼻式疫苗展開安全性一期臨床測試，計劃招募約100名成年健康自願者參與。

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責任編輯：徐紹軒