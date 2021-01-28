資優教育學苑夥3間學校設衛星中心　分別位於將軍澳沙田元朗

▲ 香港資優教育學苑今日（28日）與3間夥伴學校進行簽署儀式。（受訪者提供）

香港資優教育學苑今日（28日）宣布，夥拍位於將軍澳、沙田及元朗的3間中小學設立「資優教育衛星中心」，即日起投入服務，以加強與學校之間的協作，將學苑的服務範圍擴展至不同地區。

3間設立資優教育衛星中心的夥伴學校，分別是播道書院、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學及聖公會白約翰會督中學。學苑董事局主席林曉鋒表示感謝夥伴學校合作推動加強資優教育，讓更多資優學生獲益，並期待日後將有更多衛星中心的設立，從而實踐「適性揚才．創我未來」的願景。

住在將軍澳的學苑學員趙善翹表示，她本身亦是風帆港隊運動員，每逢周六都要進行習訓，所以多數在平日參加資優教育課程，惟學苑距離將軍澳約需兩小時車程，故學苑在將軍澳設立資優教育衛星中心能方便她參加課程。

其中一間夥伴學校、聖公會白約翰會督中學校長王力克指，為承擔是次角色，該校已設立「資優教育衛星中心專責小組」，對內協調及鼓勵更多資優及高能力學生註冊成為香港資優教育學苑學員，對外則與學苑及其他教育機構協作，促進其「資優教育普及化」的願景。

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責任編輯：馮琪雅