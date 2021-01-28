謝偉俊：區議會主席應專注主持會議　諷刺楊雪盈先學「基本功」

▲ 第四波疫情影響下，有一段時間沒有舉行會議的灣仔區議會，今日（28日）重新召開會議。（尹櫻霖攝）

第四波疫情影響下，有一段時間沒有舉行會議的灣仔區議會，今日（28日）重新召開會議。不過，昨日審議的3項書面動議，全部由灣仔區區議會主席楊雪盈提出，結果引來身兼該區區議員的建制派立法會議員謝偉俊抨擊，形容做法「比較怪」，認為主席應專注主持會議，並讓其他議員作出動議。

楊雪盈其中一項書面動議，是為灣仔區議會引入「特邀觀察員制度」，在有關制度下，灣仔區議會將會由「特邀觀察員」，為區議會舉行的不同類型活動進行視察，「特邀觀察員」需於視察後向區議會提交活動評核報告，其後再由民政署向該觀察員發放500元津貼。

不過，多名議員在發言時稱，對有關動議的部分條文存在疑問，希望條文可有更清楚的解釋。謝偉俊發言時指，楊雪盈未想清楚動議條文的細節，便將動議放到區議會討論，變相浪費區議會資源。他更諷刺對方，需要更多時間去學習在議會上作出動議的「基本功」。

謝偉俊一直發言至超時，時間一到，楊雪盈隨即運用主席權力中止他的發言，引來謝偉俊不滿︰「唔啱聽，唔好聽，唔緊要」，他隨即收抬行裝，提早30分鐘離開會議。

楊雪盈其後回應指，希望謝偉俊可以多出席區議會會議，直言「他的出席率很低」，致使往往未能追上會議議程。

原本，謝偉俊離開灣仔區議會會議後，與創建力量成員一同會見財政司司長陳茂波，就新一份財政預算案提出建議，包括容許市民提早提取強積金帳戶部分滾存供款、全民免繳或大幅減免薪俸稅、政府代全港僱主及僱員向強積金計劃供款半年等等。他在會見陳茂波時更穿上廚師裝束，化身成「大廚」，模仿陳茂波早前拍攝財政預算案公眾諮詢的宣傳影片，內裏的打扮。

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