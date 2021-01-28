  • 19°C
香港時間 : 2021128日 (週四) 22:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

謝偉俊：區議會主席應專注主持會議　諷刺楊雪盈先學「基本功」

政治 22:38 2021/01/28

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

第四波疫情影響下，有一段時間沒有舉行會議的灣仔區議會，今日（28日）重新召開會議。（尹櫻霖攝）

第四波疫情影響下，有一段時間沒有舉行會議的灣仔區議會，今日（28日）重新召開會議。不過，昨日審議的3項書面動議，全部由灣仔區區議會主席楊雪盈提出，結果引來身兼該區區議員的建制派立法會議員謝偉俊抨擊，形容做法「比較怪」，認為主席應專注主持會議，並讓其他議員作出動議。

楊雪盈其中一項書面動議，是為灣仔區議會引入「特邀觀察員制度」，在有關制度下，灣仔區議會將會由「特邀觀察員」，為區議會舉行的不同類型活動進行視察，「特邀觀察員」需於視察後向區議會提交活動評核報告，其後再由民政署向該觀察員發放500元津貼。

不過，多名議員在發言時稱，對有關動議的部分條文存在疑問，希望條文可有更清楚的解釋。謝偉俊發言時指，楊雪盈未想清楚動議條文的細節，便將動議放到區議會討論，變相浪費區議會資源。他更諷刺對方，需要更多時間去學習在議會上作出動議的「基本功」。

謝偉俊一直發言至超時，時間一到，楊雪盈隨即運用主席權力中止他的發言，引來謝偉俊不滿︰「唔啱聽，唔好聽，唔緊要」，他隨即收抬行裝，提早30分鐘離開會議。

楊雪盈其後回應指，希望謝偉俊可以多出席區議會會議，直言「他的出席率很低」，致使往往未能追上會議議程。

原本，謝偉俊離開灣仔區議會會議後，與創建力量成員一同會見財政司司長陳茂波，就新一份財政預算案提出建議，包括容許市民提早提取強積金帳戶部分滾存供款、全民免繳或大幅減免薪俸稅、政府代全港僱主及僱員向強積金計劃供款半年等等。他在會見陳茂波時更穿上廚師裝束，化身成「大廚」，模仿陳茂波早前拍攝財政預算案公眾諮詢的宣傳影片，內裏的打扮。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流瑩

相關文章

建制派促修例涵蓋區議員宣誓　取消違誓區議員資格
16:06 2021/01/25
建制派促修例涵蓋區議員宣誓　取消違誓區議員資格
林卓廷關注政府以何藉口指區議員宣誓不真誠
今日 17:06
林卓廷關注政府以何藉口指區議員宣誓不真誠
政府人員為防疫每周只出席最多兩次區議會　每次不超過兩小時
今日 19:47
政府人員為防疫每周只出席最多兩次區議會　每次不超過兩小時
政治 逃犯條例 謝偉俊 區議會 區議會選舉

最高瀏覽

【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
16:41 2021/01/27
【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
【致命誘惑】9歲女童吃一口雪糕昏迷身亡　死因曝光後醫生爸爸自責
12:09 2021/01/27
【致命誘惑】9歲女童吃一口雪糕昏迷身亡　死因曝光後醫生爸爸自責
【網絡欺凌】肺癌末期上載健身照被諷「裝病騙財」　25歲學霸遭網絡欺凌以死證明真患病
14:32 2021/01/27
【網絡欺凌】肺癌末期上載健身照被諷「裝病騙財」　25歲學霸遭網絡欺凌以死證明真患病