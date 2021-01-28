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【強制檢測】政府刊憲麗港城第7座居民須於31日前強制檢測　茜草灣鄰里社區中心將設流動採樣站

社會 22:44 2021/01/28

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藍田麗港城第7座居民須於31日前強制檢測。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，政府晚上刊憲，藍田麗港城第7座因過去14日內有2個或以上單位出現確診個案而被納入強制檢測公告。

任何在今年1月15日至28日期間，曾身處藍田麗港街27號麗港城第7座超過2小時的人士，包括住客、訪客及工作人員等，須於1月31日或之前接受檢測。若在有關人士在1月26日至28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
 
政府明日（29日）會在觀塘茜草灣鄰里社區中心增設流動採樣站。

另外，政府亦會在1月29日至30日於八鄉橫台山遊樂場，及在1月31日至2月1日於錦田鄉事委員會增設流動採樣站，供居民作免費自願性檢測。而位於黃竹坑體育館的流動採樣站會延長服務日期至2月3日（星期三），位於黃大仙廣場及東涌北公園的流動採樣站會延長服務日期至2月5日（星期五）。

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責任編輯：徐紹軒

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