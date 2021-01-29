【新冠肺炎】新增6間餐廳曾有確診者到訪　包括元朗形點Pizza Express、九龍城啟朗苑兩間餐廳

▲ 新增6間餐廳曾有確診者到訪。

本地新冠肺炎疫情反覆，昨日（28日）新增39宗確診個案，當中有1宗輸入個案及38宗本地個案，其中20宗為源頭不明，其餘18宗與早前個案有關，累計共10,322宗病例。衞生防護中心交代部分確診患者居住地址，東區以9宗個案成全港最多，當中北角東發大廈C座佔5宗個案。而太古城寧安閣、東濤苑旭濤閣、半山區松柏新邨、樂信臺、麗港城、天水圍嘉湖山莊、東涌映灣園等亦現個案。

衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增6間食肆曾有確診人士到訪。根據衞生防護中心資料，新增的6間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

元朗 形點 I Pizza Express 23/01/2021 10225

九龍城 啟朗苑 百份百餐廳 25/01/2021 10320

九龍城 啟朗苑 意樂餐廳 27/01/2021 10320

深水埗 青山道 280 號 君好粉麵專家 26/01/2021 10318

深水埗 欽州街 55 號 黃金冰室 26/01/2021 10322

離島 佳美航空膳食大樓 26/01/2021 10265

有關確診者居住的大廈，請前往【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣