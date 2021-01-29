【BB大晒】郎朗吉娜榮升新手爸媽　騷一家溫馨照：家庭音樂會小聽眾來了

▲ 郎朗與太太吉娜做新手爸媽。

國際級鋼琴家郎朗昨天（1月28日）晚上在微博宣布太太吉娜愛麗絲（Gina Alice Redlinger）誕下BB，二人榮升新手爸媽。郎朗在微博分享兩張一家三口的手交疊的溫馨合照，兼且寫道：「家庭音樂會的小聽眾，他來了。」

雖然未有公布BB的性別，但因為郎朗用上「他」，故大部份網民估計郎朗「一索得男」。

郎朗並獲廣大網民祝福與讚好，更有人搞笑留言問：「孩子一出生就會彈琴吧？」，「是不是有機會可以聽到6手聯彈？」。

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▲ 郎朗晒出一家三口合照。（微博圖片）

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吉娜懷孕肥胎不肥人

吉娜懷孕時也有出席公開場合亮相，而在她懷孕6個月時身材仍非常纖瘦，成為全場焦點，連郎朗都忍不住大讚老婆「腰沒甚麼變化。」，「肥胎不肥人」令很多女士非常豔羨。

吉娜透露如何在孕期保持好身材：「我覺得多餐是很重要的，就是不要一下吃太撐，想吃甚麼就吃甚麼，開心就行。」

她過往更曾指腰圍得56cm（約22吋）。她表示，自己不會刻意減肥，愛吃的都會吃，就是食量上會調節，不會讓自己吃得太飽。

▲ 郎朗與太太吉娜。（微博圖片）

郎朗：「愛你直到生命盡頭」

郎朗與吉娜於2019年結婚，去年10月宣布懷孕喜訊，在今年1月底誕子。

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吉娜比郎朗年輕12歲，二人拍拖數年便決定結婚，在法國凡爾賽宮舉行婚禮。而吉娜也是鋼琴好手，二人在婚禮表演四手聯彈。

當時郎朗就在微博宣佈：「我找到我的愛麗絲啦！她是吉娜．愛麗絲。」

▲ 郎朗與太太吉娜在婚禮上表演4手聯彈。（微博圖片）

吉娜在婚禮上以中文說出結婚誓詞，感謝郎朗的父母把丈夫帶到世上，並表示會以最大的努力去支持、愛護對方，而郎朗回應：「我會愛你直到生命盡頭。」

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