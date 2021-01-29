【求肝續命】25周早產嬰肝臟纖維化苦候多時　7個半月大信信獲善心叔叔捐肝將做手術

▲ 一名願捐肝善心叔叔報告出了，信信將於下星期一（2月1日）進行器官移植手術。

本港一名25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，急需換肝保命，家人不吻合捐肝條件。昨日（28日）傳來好消息，一名願捐肝善心叔叔報告出了，肝健康合適捐予信信，他們將於下星期一（2月1日）進行器官移植手術，父母非常感激捐肝者無私的大愛。

男嬰確診肝臟纖維化

男嬰信信是25周出世的極早產BB，初期要靠呼吸機幫忙維持生命，種種難關都捱過，可是在2個半月大時，確診了肝臟纖維化，只有換肝才可保命，可是父母家人不吻合捐肝要求，感到徬徨，盼有心人能捐出部分活肝。

▲ 信信做了檢查準備下星期一的換肝手術。（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

苦候多時迎來了好消息，信信爸媽昨日在facebook專頁「救救小心 – 肝」交代兒子的狀況，信信早前獲有一名善心男士叔叔願捐肝，而捐肝程序十分嚴謹，醫院會為志願者進行一連串的評估，包括家庭背景、基本身體檢查，心理狀態，肝臟結構等等，最後才決定配對是否成功。該名叔叔的報告出了，其肝健康合適捐俾信信。

多謝晒叔叔無私嘅大愛捐出肝臟為信信續命⋯⋯來緊星期一（2月1日）就要做手術喇⋯⋯願祝叔叔同信信一切平安順利！

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善心男士叔叔適合捐肝

信信本身體重已增長，隨時可準備進行手術，昨日做了手術前的CT檢查，信信當時好攰，媽媽來到只醒了2分鐘左右，他跟媽媽討抱，到媽媽懷抱中再次睡著了。父母感謝大眾關注與支持，希望大家為兒子及善心叔叔打氣。

好攰⋯⋯好了，各位愛信信的人，信信要多睡一下，就請大家繼續愛下去，星期一再為信信多集氣，為我加油，謝謝大家，愛你們！

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網民紛紛為信信、父母及善心叔叔打氣，包括「小朋友你一定要健康咁樣成長呀！祝手術成功」及「有愛嘅叔叔，祝手術順利，康復之路順利」。

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責任編輯︰顏紫燕