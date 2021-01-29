【疫情減壓】躍變‧龍城植根社區　導賞土瓜灣登天台賞獅子山美景

▲ 這次不妨由躍變龍城的導賞小組帶大家遊土瓜灣，先由十三街講起！

遊走九龍各舊區，其實亦發現她們默默文青化的演變著，除了cafe林立的深水埗，若你走入土瓜灣，亦會發現日本「渠蓋圖案feel」刻著「躍變龍城」的字款，相當型格。其實「躍變‧龍城」這社區組織近年推出各九龍城主題步行徑，這次不妨由他們的推廣主任帶大家遊該區著名的十三街，重拾當年的街坊情味。

▲ 「躍變‧龍城」體驗館有工作坊，能讓街坊參予以連結社區。(攝影︰馮柏偉)

香港聖公會福利協會於2018年獲市區更新基金撥款營運「躍變‧龍城——九龍城主題步行徑」項目，為期6年，在土瓜灣譚公道甚至有這間「躍變‧龍城體驗館」。其傳訊及推廣主任Christy表示，

館的目的是接觸區內街坊、推廣步行徑。在市區重建的過程中，可舉辦活動以連結社區，而對公共設施有可意見，街坊們也可在這裏表達甚至參考，冀能改善社區。館內定期有工作坊或展覽，如現在是馬頭角土瓜灣一帶的攝影展，也歡迎居民參予。

▲ 「躍變‧龍城」的助理項目主任Erica(左)、社區文化主任Crosby(中) 及傳訊及推廣主任Christy ( 右)，為推廣社區發展出力。(攝影︰馮柏偉)

躍變‧龍城的九龍城主題步行徑總長6.5公里，分為5個特色路段，是全港最長的主題步行徑。 路段上的公共設施將有新增及美化，包括更新花盆及欄桿，加設地面及地磚裝飾，燈柱裝飾，及當年今日的資訊指示牌等。

譬如今次記者遊走，位於土瓜灣的路段三長約1.4公里，主題為「社區藝術－－牛與十三」，以宋皇臺道及北帝街交界即傲雲峰為起點，沿北帝街，木廠街，馬頭角道，途經牛棚藝術村及煤氣鼓，再沿土瓜灣道及新碼頭街，經過翔龍灣至九龍城渡輪碼頭為終點。

記者最感興趣是那些參考自日本手繪渠蓋的圖案，

香港人生活節奏急促，我們就是想讓人多走路，發掘區內的新鮮事，地下的鐵鑄圖案就是希望他們有尋寶的感覺。

探索社區，Christy說不妨由體驗館所在，譚公道上的樓梯舖講起。「目前九龍城區現時約有不足20間樓梯舖，當中九龍城福佬道、候王道等有8間，土瓜灣譚公道、北帝街一帶8間。它們的空間不足50呎，主要經營鐘錶、裁縫、水電等，因為土瓜灣以前有很多工業大廈，所以工種都跟工業有關。」

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土瓜灣名物 垣記香脆蛋卷

徒步而行，就到了木廠街，Christy說街上這間垣記蛋卷正是土瓜灣的「名物」，「50年代垣記是一連招牌都沒有的木頭車仔檔，是街坊喜愛的街頭小吃。他們只賣雞卷和鳳凰卷，因堅持以明火做蛋卷，故特別鬆脆。垣記早上11時開門，有時未到下午1時就沽清，光靠口碑已是大熱。」

這裏的蛋卷比一般平常的短，也較「實淨」而不似北角德成號那種以蜂巢般的鬆化，但咬下去極香脆且有份清甜的椰香。垣記的第二傳人麥劍峰說以明火烤烘蛋卷，水分收得特別乾，自然格外鬆脆，與一般用電板烘不同。至於鳳凰卷也是用料豐富，椰絲、芝麻、幼砂糖等都食出層次，令人回味。

垣記蛋卷

地址︰土瓜灣馬頭圍木廠街38號

▲ 垣記香脆蛋卷甚有口碑，通常早上已告售罄。(攝影︰馮柏偉)

登天台 觀獅子山啟德發展區

在木廠街旁，正是土瓜灣著名的十三街，當中11條全直街道，每條街的字首均為中國傳統有吉祥兆頭之動物，如龍、鳳、鹿、麒麟等，雖然樓齡已逾半百、樓宇又嚴重失修，但Christy說在2010年樓宇翻新後，外牆髹成鮮豔的顏色，也成了新的打卡點，

十三街的前身是南洋紗廠，每條街都用瑞獸命名的，現時內街多為車行。1959年，南洋紗廠改建成住宅，成為現在的十三街，這些唐樓有兩條樓梯交叉穿梭，別具特色。以前因近啟德機場，故遷就飛機升降樓高只能5至7層。而又因這裏屬私人地方，政府只有管理權沒有業權，無法檢控違泊，吸引很多車房在這裏開業。

記者隨Christy走上十三街其中一楝樓的天台，但見獅子山下的啟德工程正在施工，還有前東方紗廠徒留一片荒地的遺址。Christy說︰「以前很多街坊愛在天台看飛機升降，也會放紙鳶打羽毛球等，這裏也如一個遊樂場，也是不少電影的取景之處。」

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下載躍變‧龍城app 牛棚藝術村迎牛年

而十三街對出則是牛棚藝術村，唯因疫情關係館暫時關閉，但仍可到旁邊的牛棚藝術公園閒走。前年9月啟用的牛棚藝術公園，設計比我想像中更富型格，有由紅磚組成的裝飾柱，配以榕樹及以牛棚歷史為主題，還保留了部分廢墟廠房，新舊相融得算合宜。

其實躍變‧龍城在去年也推出了自家app，用戶下載後即可使用。此app有互動地圖導賞，走入區內的建築景點，發掘沿途的歷史故事。如走到牛棚藝術村，大家便可邊行邊玩，利用程式提供的數個AR遊戲，如320角度AR故事書，龍城探險家及十三街照機機等認識社區，如牛棚藝術村這個前屠宰場，用此app就有牛這虛擬實景「跳出來」，正好配合新春牛年這生肖年了！



躍變‧龍城體驗館

地址︰九龍譚公道15號運通大廈地下5號8舖

電話︰3183 0928

