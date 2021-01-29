【封區檢測】北角東發大廈A、B、C、D座約475人測檢　無人確診

▲ 北角東發大廈A、B、C、D座突襲式封區解封情況。（曾耀輝攝）

政府昨日（28日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨晚7時起限制在北角指明「受限區域」，即錦屏街東發大廈A、B、C和D座內的人士須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。有關行動今（29日）早約7時完成，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。

自今早7時起，北角指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4



政府昨日於「受限區域」內設立12個臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨2時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨2時，約475名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約660戶，扣除C座住戶被撤離的6及7號單位，約190戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。



政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或配戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩