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【開心速遞】網民集氣Latte當《愛回家》常駐角色　細數大小姐歷來秘書【多圖】

娛樂 12:58 2021/01/29

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

細數歷屆大小姐秘書。

昨晚（1月28）《愛．回家之開心速遞》再有新角色彈起。《愛．回家之開心速遞》大小姐（林淑敏飾）秘書由Latte（鄧伊婷飾）暫代，深得大小姐歡心的Latte人前人後一個樣，乞人憎的演繹成功引起觀眾注意。

《愛‧回家之開心速遞》昨晚（1月28日）播出的第1132集，講述「無知May」（趙希洛飾）告假到外國探親，於是由年青貌美的Latte（鄧伊婷）暫代大小姐秘書一職。

【開心速遞】袁文傑夫婦想往冰島旅行　「Jackeline姐姐」張潔蓮公開凍齡秘訣

Latte城府很深。（《愛．回家之開心速遞》截圖）。

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網民集氣Latte當常駐角色

可是熊若水（呂慧儀飾）等人發現，深得大小姐信任的Latte個性差劣，恃住得寵會無理取鬧，更惡意中傷熊若水。

後來，熊若水為自保主動出擊與Latte示好。不過，Latte最終得罪大小姐並且被調遷至人事部。

其實鄧伊婷（Irina）不是首次現身《愛‧回家之開心速遞》，她早在第1066集已以秘書身份出場過一次，不過到昨晚才再登場。雖然Latte此角色的行為乞人憎，不過網民卻希望她可以加入《開心速遞》成常駐角色。

其實《開心速遞》播出以來，大小姐身邊出現過幾位秘書，大家最喜歡哪一位？

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節目播出後，飾演Latte的鄧伊婷迅速被起底，有網民留言：「Latte做得好成功。」。其實大小姐秘書一角經常令觀眾留下深刻印象，一起細數歷屆大小姐秘書。

同場加映：張明偉訪問

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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