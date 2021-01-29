【BNO】BNO居留簽證本月31日接受網上申請　2月23日起可用手機程式掃照辦理

英國政府宣布，將於本月31日起，開放讓持英國國民（海外）護照（BNO）的香港人申請BNO居留簽證，相關持有人可於2月23日起，透過手機應用程式掃描護照辦理，毋須到簽證申請中心，並延長「特許入境許可（LOTR）」至3月底。

合資格港人可於周日（31日）香港時間下午5時（英國時間早上9時）起，於英國政府網站申請特別簽證，並預約到北角的簽證申請中心提供指紋，以辦理手續。

英國政府公布的方案亦指出，將於2月23日起，開放手機應用程式予持BNO港人，以及其持BNO、香港特區護照或歐洲經濟區（EEA）附生物特徵護照的合資格家屬，屆時可使用手機應用程式，掃描其附生物特徵的護照，即可完成申請，整個過程可在家完成，今次是英國政府首次容許非EEA公民透過手機應用程式申請。

英方稱，2020年7月15日至2021年1月13日期間，約7,000名持BNO港人及其受養人透過LOTR入境英國，BNO持有人不需要即時申請循「5+1」途徑居留。政府已經決定延長計劃，直至「5+1」申請完全數碼化。

根據英國最新的「5+1」政策，BNO持有人和合資格家屬可以到英國居住、讀書和就業，五年後可以申請居留，一年後就可以申請入籍。

除了移民醫療附加費以外，申請5年期BNO居留簽證的費用為每人250英鎊（約2,658港元），申請人亦可申請逗留30個月，費用為每人180英鎊（約1,913港元）。

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責任編輯：羅嘉欣