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【新冠肺炎】消息：今日新增逾50宗確診個案　數字較昨日回升

社會 12:37 2021/01/29

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

消息稱今日（29日）新增逾50宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，消息稱今日（29日）新增逾50宗確診個案，衞生防護中心及醫管局下午會舉行記者會交代最新疫情。

昨日（28日）新增39宗確診個案，當中有1宗輸入個案及38宗本地個案，其中20宗為源頭不明，其餘18宗與早前個案有關，累計共10,322宗病例。

北角東發大廈解封情況：

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麗港城7座有2個單位出現確診個案，分別涉及1人及2人，相差十多層，屬同一座向，全幢居民須強制檢測。詳情即看：【下一頁】

當局再檢出3名患者染新變種病毒秼，包括昨日唯一一宗輸入個案，由南韓抵港（個案編號：10315），經快速測後證實感染「N501Y」的變種病毒株，惟有待詳細檢測才能確定屬英國或南非發現的分類。詳情即看：【下一頁】

廣華醫院重建地盤至今累計5宗確診個案，醫管局指，該地盤由承建商負責管理，由於不涉沒有病人或醫護人員受影響，因此沒有向外公布。詳情即看：【下一頁】

醫管局又指，再多2名確診病人離世，再多76名確診病人出院，現時有836名病人留院接受治療。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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