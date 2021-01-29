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【留家抗疫】虛擬遊樂場傳遞快樂　笑臉泡泡現身灣仔上空

休閒消費 11:30 2021/01/29

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

《喜泡泡》首度「空運」灣仔上空。（機構提供）

遊樂場，既是玩樂設施，亦充滿童年回憶，在安全範圍中伴隨一些瘋狂想法，炮製驚喜處處。身處「疫」境之中，更要發揮「處處皆是遊樂場」的精神，提升抗逆力。

由香港藝術中心策劃的「賽馬會『喜』動遊樂場」，項目結合本地及海外藝術家戶外大型作品、遊樂場和光影互動元素，為大人及小朋友送上一個「隨心任玩」的公共藝術展覽。活動第一階段已完結，而由即日至4月16日，將會定期以下列4個互動藝術裝置為靈感，推出不同的主打活動及工作坊讓公眾參與。

《喜泡泡》（機構提供）

《喜泡泡》︰英國青年藝術家森堡的代表作《喜泡泡》，於2009年在英國泰特美術館展出，其後相繼「飄」到莫斯科、曼徹斯特、米蘭、澳洲、美國丹佛市及都柏林等地。是次首度「空運」到港，由即日至1月31日（1pm-8pm）空降灣仔上空，展覽時段內無間斷發放笑臉泡泡，放送正能量，鼓勵大家勇敢追夢，也歡迎大家野生捕獲！

《心水清》（機構提供）

《心水清》︰美國珍‧利維借助反光鏡面回應環境，光影與觸感互動，開拓我們對空間和自我的想像。

《陸合彩》（機構提供）

《陸合彩》︰香港楊理崇《陸合彩》發揮鞦韆的高度與速度，並加入聲效，捕捉流動的心情故事。

《搖搖光》（機構提供）

《搖搖光》︰澳洲藝術家ENESS施展搖搖板的魔力，結合智能燈光，將天涯海角的人連繫起來。

此外，多位藝術工作者、玩樂達人及親子玩家，透過網絡在陪你玩玩作坊環節。不論是3歲還是80歲，一個人還是一班人，都玩得「喜」！主題包括「平衡‧感玩」、「舞得頂」、「靜修樂『圓』」等。現正接受網上報名，成功報名的參加者將收到特製材料包，把「遊樂場」帶回家。

記者：May

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