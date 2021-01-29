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【封區檢測】北角東發大廈封區檢測「零確診」　林鄭月娥：受限檢測有實際需要

社會 10:40 2021/01/29

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

東發大廈A、B、C和D座被列為北角指明「受限區域」。（曾耀輝攝）

政府昨晚再次進行「突襲式」封區檢測，將北角錦屏街東發大廈A、B、C、D座設為指明「受限區域」，行動自昨晚7時起開始，至今早約7時結束，共有475人接受檢測，未有發現任何確診個案。特首林鄭月娥表示，今次的行動用了12小時，基本上做到保密、聚焦和快速，行動未有發現任何確診，又指因考慮到個案數字、樓宇狀況、執行能力等因素，認為「受限檢測」是有實際需要。

林鄭月娥今早於社交平台指出，今次行動用了12小時，基本上做到保密、聚焦和快速，至今早7時完結。行動中共有475人接受檢測，未有發現任何確診個案。她又指，有人會問「零」發現是否勞民傷財，她稱是考慮到個案數字、樓宇狀況、執行能力等因素，認為「受限檢測」有其實際需要，既可達到小區「清零」、切斷傳播鏈，也可令區內居民安心。

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她提到，昨晚去視察行動時，有居民抱怨昨日早上已按「強制檢測公告」接受採樣，但由於未收到陰性結果短訊，需要再檢一次。她希望居民諒解行動的需要，亦感謝對方按要求一日兩次接受檢測。

她續指，抗疫須不斷總結經驗，今次行動說明對某大廈或某小區應進行「強制檢測」或「受限檢測」的決定，應更快、更準、避免訊息混亂，減少對居民帶來不便。

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責任編輯：郭詩詩

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