【是非不斷】開網店轉賣贈品被質疑「等錢洗」　江嘉敏發文逐點平反：有人惡意抹黑

▲ 網上轉賣贈品被質疑「等錢洗」，江嘉敏發文逐點反擊：「有人惡意抹黑。」

藝人江嘉敏是非多籮籮。早前她在instagram開設新的賣物帳戶，轉賣家中的贈品，打著「義賣」旗號卻未有表明收益的去向，被質疑賣物企圖，有網民反問她是否「等錢洗」、「窮到燶」。江嘉敏昨日在社交網站發表長文逐一反駁。

現年26歲的江嘉敏入行多年來一向是非多多，過去經常與對手傳緋閒冠以「姣精」稱號，早前又與馮盈盈鬧不和，雖然現時有位穩定圈外男友Anthony，但又傳出她要求男友的好友X生先打本開琴行、去旅行買100份手信給她，是非一波未平一波又起。

【上位小花】江嘉敏無懼負面新聞仍有4劇在手 事業愛事得意傳計劃與富貴男友結婚

▲ 江嘉敏入行多年是非不斷。（instagram圖片）

近日江嘉敏在instagram開設賣物帳號「buyfromkaman」，標明自己是這間IG Shop的創辦人，店舖打著「義賣」旗號，但卻未有列出收益去向。

【死敵傳婚訊】馮盈盈拒絕恭賀江嘉敏 FYY自言事業衝刺期不急於拍拖

▲ 網店標誌疑侵權。（instagram圖片）

江嘉敏在簡介中寫道：「成立日期：2020年12月23日。宗旨：一起環保，等地球可以長命啲。亦希望大家可以用優惠價錢買到心頭好，一舉兩得。」網店以她喜歡的史努比公仔作Logo，不過就未知是否獲授權，恐有侵權之嫌。

【過街英雄】江嘉敏演釣金龜拜金女入木三分 Kaman稱因為被馮盈盈教壞

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

店內首個帖文於一月出發佈，短短半個月上架15件貨物，網友以競投形式買物，價高者得。

網民留言嫌價錢偏貴

出售的包括化妝品、護膚品、毛衣及收納袋，其中化妝品如唇膏會被打開包裝拍攝，有網友為其中一件毛衣標價港幣$450，有另一網民留言：「呢個價錢點解唔直接去買件新？」

【船P事件】馮盈盈江嘉敏相擁粉碎不和傳聞 Kaman約FYY食生日飯

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

有人質疑江嘉敏轉售公關、品牌公司所贈的禮物，打著義賣旗號圖利，有人揶揄是否最近不能出埠旅行買手信，「窮到燶」等錢用，所以要賣物謀利。

【船P惹禍】 江嘉敏馮盈盈姊妹情疑起暗湧 Kaman公開炮轟：知人口面不知心

Kaman發文解釋疑點

對此江嘉敏在其instagram發長文逐點發駁：

鑒於最近有人惡意抹黑和中傷，我覺得有必要解釋清楚！ 第一，我並沒有低調開IG shop，為了開這個IG shop，我做了幾天live，share過很多Stories，一點也沒有低調！ 第二，有看過live和Story的人也知道，我開IG shop的本意是因為我們平時買了很多衣物，化妝品和護膚品，還有很多痛錫我們的客戶送的很多禮物，在我們日常生活中，很多物品用過一兩次根本用不到，我們亦有嘗試過把物品捐贈，但奈何有時捐贈條件不符合，把物品原封不動放在家裏實在是太浪費，所以才有開IG shop的念頭。 第三，我們IG shop是無底價競投的，而且我在live和Stories亦無數次提及過我們的收入會捐贈給有需要的機構和有需要的人，亦有公開討論究竟捐給什麼機構和人才是最好的。 第四，其實有很多人也有做類似的，只是他們會租一個地方，可能在假期的時候把物品拿出來賣。我們做的也一樣，只是寄賣物品方式不同。 我希望大家再作出任何評論前，可以親身了解清楚我們的原意。我們的IG shop是環保慈善用途的，不是用來賺錢！我們希望可以提點大家，我們要買需要的而不是想要的！所有live片段保存在IGTV，大家可以一五一十看清楚聽清楚！ 我在這裏嚴重抨擊那些惡意中傷我的人！請不要再做這些無謂的攻擊和無聊新聞了！謝謝！ 歡迎大家follow我的IG shop，亦歡迎大家一起支持環保，有什麼物品用不了的也可以捐贈給我們呀！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

對於江嘉敏的回應，網民反應各異，有人支持江嘉敏做想做的事，亦有人反問：「咁你賣PR（公關）送既（嘅）野前，有冇同人講聲？」

同場加映：林秀怡專訪

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2