【新冠肺炎】進口車厘子驗出新冠病毒10萬噸滯港滬　元朗超市劈價平賣一磅20元

▲ 南英進口車厘子驗出新冠病毒，有元朗超市劈價平賣一磅20元。

車厘子近年成為熱賣年貨，但內地日前卻在進口車厘子上驗出新冠病毒，令民眾購買意欲大減，據內地媒體報道，目前有約5,000櫃共計10萬噸的南美櫻桃運載或已運抵至上海、香港港口，但仍未銷售。本港有市民就目睹，元朗有超市劈價以一磅$20平賣車厘子，引來大排長龍。

據內地媒體報道，有航運公司自2019年底起設計出「跳港提速」，直達上海和香港的「櫻桃快航」。在2019年12月31日首班「櫻桃快航」涉及貨重7,700噸，主要供應上海及周邊市場。

而在本周二（26日），一艘滿載智利櫻桃的長榮海運公司貨船「聖喬輪」，在途經美國、墨西哥、韓國等港口後，用了23天抵達上海，比常規航線縮短25%，以趕及農曆新年市場上市。

進口商：價格屬「粉碎性骨折」

然而，上周五（22日）江蘇無錫梁溪區疾控中心卻公布，在一份進口車厘子表面上驗出對新冠病毒核酸檢測呈陽性，一時間引起恐慌。有生鮮商超證實，車厘子銷量在一周內下跌了4成，部分批發市場甚至無銷量。

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有業內人士稱，由於車厘子到港後「貨架壽命」僅短短10多天，如一直未能賣出，最終只能掉棄。進口商更表示，現在車厘子價格已非「腰斬」，而是「粉碎性骨折」，是以提子價格來賣出車厘子，亦因此再引起消費者購買意欲，帶動車厘子在內地市場價格回升。

報道指，目前正在運載或已運抵上海、香港港口但尚未銷售的南美櫻桃，尚有約5,000櫃，共計10萬噸。有網民周三（1月27日）就在Facebook專頁「食在元朗」發帖分享，指元朗一間超市門外晚上突然大排長龍，至少有20、30人排隊，其後才知是一批新到貨車厘子劈價平賣，一磅僅售20元。價格雖然便宜，但仍有網民憂心車厘子會有新冠病毒。

專家：食用前用水清洗可減感染風險

中國疾控中心副主任馮子健表示，「核酸陽性」並不表示一定具傳染性，要看受污染量，以及病毒是否活性。而中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友亦表示，核酸檢測呈陽性，有可能是活病毒、死病毒或病毒片段，不一定有傳染性，只要食水果前用流動清水清洗，就可避免感染風險。

「健康中國微信公眾號」指出，選購及清洗車厘子時應留意以下數點：

選擇正規超市、賣場或水果專營店；

採購時記得戴好口罩，適量採購；

選購表面沒有破損的水果；

選好的水果用袋裝好，與購物車和購物袋中的生肉、家禽、海鮮等食材分開存放；

許多人在清洗車厘子時慣用鹽水浸泡，認為可以去除車厘子內的「果蠅卵」。但車厘子中果蠅的卵和幼蟲對人、畜無害，不具備傳染性和寄生性。因此建議在水中放一匙麵粉，將車厘子放水中來回滾動，輕輕揉搓，再用清水篩洗，車厘子外的髒物就可以去除。

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責任編輯：羅嘉欣