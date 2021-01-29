【開心速遞】呂慧儀斥逾1220萬購上源3房戶+車位　「長腳蟹」離婚後自強獨力照顧兒子

▲ 呂慧儀斥逾1220萬入市。

《愛‧回家之開心速遞》呂慧儀以「水水」一角深入民心，單親媽媽的呂慧儀，去年斥996.7萬購入屯門上源700多呎單位，日前再度入市，以224萬添置上源車位，連同去年買入單位，「長腳蟹」呂慧儀合共斥約1,220萬元入市。

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▲ （取自IG）

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「長腳蟹」斥逾千萬入市

據土地註冊處資料顯示，屯門上源一個B1層雙號車位，新以以224萬元售出，登記買家為呂慧儀（KONI），而她去年已在同一物業斥近千萬，購入上源3B座一個781平方呎的3房單位，明顯對此物業十分鍾情。

同時，有指因政府去年底對非住宅物業撤辣後，今次呂慧儀添置上源車位，只需支付2.41萬元印花稅，比起減辣前稅款需6.72萬元，節省43,100元，估計今次是她增持車位自用。

而連同她去年斥996.7萬買入上源單位，現連同車位價錢計算，即合共花逾1220萬元入市。

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呂慧儀獨力照顧兒子

現年38歲的呂慧儀，出生在中產家庭，家人經營雲石生意，2004年，呂慧儀參加工展小姐奪冠，2006年參加香港小姐進入三甲，之後成為TVB合約演員。

2011年，呂慧儀宣布跟交往多年的男友黃文迪步入婚姻，後生下兒子「小蟹籽」，惜婚姻維持7年便離婚，之後她獨力照顧兒子。

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「水水」投資有道

呂慧儀曾稱父母對投資買樓有很眼光，家人持有多個物業，她亦受到父母影響，認為置業是很好的投資工具。

去年，她現身上源售樓處，對此物業鍾情，因為跟家人居住較近，相信亦為方便家人照顧兒子。

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同場加映：鍾志光訪問