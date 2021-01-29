【日本過江龍】神戶日式燒肉店進駐中環　特選神戶牛肉眼+A5和牛夏多布里昂+和牛冷麵$158起

▲ 日本著名的神戶日式燒肉店石田屋進駐中環。（圖片由餐廳提供）

疫情關係，很多人過去一年都未能出外旅行，不過在香港有一間新開的過江龍燒肉餐廳，可以一解大家對日本的思鄉之情。來自日本神戶的精品燒肉品牌——香港燒肉石田屋，最近在中環開幕，主打最正宗、最優質的日本和牛，為大家精選不同菜色。

香港燒肉石田屋是海外開設的第一間分店，餐廳只從精心挑選的養殖場進口最正宗、最優質的日本和牛，其中自神戶入口的更是從附有業內最具權威的紫色菊花商標的養殖場挑選。

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店內環境

食客進入餐廳門口即可欣賞到放置在恆溫玻璃肉櫃內的精選日本和牛，踏入店內特別設計的光影隧道，令食客心情更輕鬆，享受燒肉。此外，裝潢設計也特別加入日本元素，將傳統物料石、炭化木與新式素材包括黑金屬、織鋼、玻璃夾層絲網、新式照明系統揉合一起，重新演繹日本式的寧靜、平和。

提供多款肉類及海鮮選擇

餐牌提供多款肉類及海鮮選擇，包括和牛、豬肉及雞肉。神戶西冷及肉眼只售$688，另有超過15款A4及A5級別日本和牛上乘部位，配上特選自家製醬汁，售價由$158至$488。此外，餐廳也供應10多款日本蔬菜及沙律供食客選擇。

此外，A5和牛夏多布里昂是必食之一，它屬於一頭牛最中間3%以下的部分，油脂較細緻，非常珍稀。最佳的享用方法為，首先開大火燒熱燒烤爐，再轉細火，然後放上A5和牛夏多布里昂，煎香兩邊，鎖著肉汁，再切件，上碟，食客可再按自己喜好慢慢細烤。

除了主角牛肉，石田屋沙律及和牛冷麵都各有特色。石田屋沙律加入了炸蒜、洋蔥、車厘茄及石田屋秘製醬汁，令片蔬菜更清新惹味。而和牛冷麵採用岩手縣特產的盛岡麵，用牛骨湯底淆，麵質煙韌爽口。

餐單上同時供應多款飲料，包括多款大熱的日本清酒、由鹿兒島、熊本、沖繩等地入口的燒酒、生啤、宮城峽及余市日本威士忌、多款雞尾酒和紅白酒等。當中鳳凰美田熟成秘蔵梅酒及黑牛仕立柚子酒比較重果味，酸酸甜甜，適合配搭燒牛，有助開胃、解膩。

香港燒肉石田屋

地址：中環德己立街 1-13 號世紀廣場 3 樓

訂座電話：2983-6838

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責任編輯：王芷瑩