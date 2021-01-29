【封區檢測】東區區議員指昨晚約475人檢測但「零確診」　 質疑行動成效

▲ 政府昨晚封鎖北角東發大廈。（林宇翔攝）

港府今日（29日）公布北角東發大廈的強制檢測行動共475人檢測，沒有找出確診個案。東區區議會錦屏選區議員李予信估計今次 接受檢測的居民不足大廈人口一半，對行動的意義及 成效上存極大質疑。

對於今次的行動沒有找出確診個案，特首林鄭月娥認為受限檢測有實際需要。詳情即看：【下一頁】

李予信今早接受電台訪問時指出，東發大廈一座有120個單位，4座總共有480個單位，加上 大廈內有多個劏房，估計有逾千名住客，相信今次接受檢測的居民不足大廈人口一半，對行動的意義及 成效上有極大質疑；更指大廈早前已被列入強檢大廈， 有居民早前已經接受檢測，現正等待結果，今次圍封令部份人對是否要再檢測感到混亂。

約475個人接受檢測，真是勉強人口一半以下，如果是這個檢測人口而沒有確診個案的話，大家都會問（今次行動的）意義在哪呢？

李予信又指，專家早前視察後指出天井為播毒途徑，故有一批居民已須撤離，而亦有不少居民因擔心受感染，早前已執拾行李搬離。他又指，港府在公佈封區時，有不少居民仍未下班，不知道自己是否需要回家，批評政府安排「令人摸不著頭腦」。

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對於有 190戶無人應門， 李予信質疑政府做法，批評港府在沒有完善的安排下，作出勞民傷財而成效低的決定。

如果拍門無人應呢，等到第二天早上8點才出來，那是不是又「走漏」了呢？

他指出，昨日有部分 餐聽職員在於受限區域被圍封時不獲准離開，他們並非住在該區，部份人早前已經進行強檢，對今次的行動感到「好辛苦」，要在餐聽留宿一夜。

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記者：郭詩詩