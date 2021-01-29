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【封區檢測】東區區議員指昨晚約475人檢測但「零確診」　 質疑行動成效

社會 11:15 2021/01/29

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

政府昨晚封鎖北角東發大廈。（林宇翔攝）

港府今日（29日）公布北角東發大廈的強制檢測行動共475人檢測，沒有找出確診個案。東區區議會錦屏選區議員李予信估計今次接受檢測的居民不足大廈人口一半，對行動的意義及成效上存極大質疑。

對於今次的行動沒有找出確診個案，特首林鄭月娥認為受限檢測有實際需要。詳情即看：【下一頁】

李予信今早接受電台訪問時指出，東發大廈一座有120個單位，4座總共有480個單位，加上大廈內有多個劏房，估計有逾千名住客，相信今次接受檢測的居民不足大廈人口一半，對行動的意義及成效上有極大質疑；更指大廈早前已被列入強檢大廈，有居民早前已經接受檢測，現正等待結果，今次圍封令部份人對是否要再檢測感到混亂。

約475個人接受檢測，真是勉強人口一半以下，如果是這個檢測人口而沒有確診個案的話，大家都會問（今次行動的）意義在哪呢？

李予信又指，專家早前視察後指出天井為播毒途徑，故有一批居民已須撤離，而亦有不少居民因擔心受感染，早前已執拾行李搬離。他又指，港府在公佈封區時，有不少居民仍未下班，不知道自己是否需要回家，批評政府安排「令人摸不著頭腦」。

    點擊圖片放大
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對於有190戶無人應門，李予信質疑政府做法，批評港府在沒有完善的安排下，作出勞民傷財而成效低的決定。

如果拍門無人應呢，等到第二天早上8點才出來，那是不是又「走漏」了呢？

他指出，昨日有部分餐聽職員在於受限區域被圍封時不獲准離開，他們並非住在該區，部份人早前已經進行強檢，對今次的行動感到「好辛苦」，要在餐聽留宿一夜。

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記者：郭詩詩

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