【陀槍師姐2021】蕭徽勇趙希洛演技齊獲讚　細緻演繹痛失女兒10年情感變化【有片】

▲ 蕭徽勇和趙希洛於TVB劇《陀槍師姐2021》的演出獲讚。

TVB劇《陀槍師姐2021》本周開播，懸案小組第一彈「女童失蹤案」由檬Sir（陳豪飾）和三元（滕麗名飾）的帶領下，正式展開調查。在此案當中，由蕭徽勇和趙希洛分別飾演失蹤女童的父母----溫生溫太。

由10年前女童失蹤到今，溫生溫太於不同時期分別有很大的情緒變化，蕭徽勇和趙希洛在《陀槍師姐2021》展現多層次的演繹，成為觀眾焦點獲大讚，甚至指他們比主角更搶鏡。

【十八年後的終極告白】趙希洛太投入角色情緒失控落淚 自爆因一事對姊妹黃智雯黑面

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

《陀槍師姐2021》劇情講10年前的「女童失蹤案」有新進展，溫生溫太突然收到女兒晴晴的一隻鞋及其「來信」，案件再次展開調查。

在10年前，「溫生」蕭徽勇和「溫太」趙希洛得悉晴晴失蹤後崩潰痛哭，觀眾也為他們感到心痛。

溫生一直深信晴晴尚在人間，每當發現新線索便表現激動緊張的心情，蕭徽勇演出感染了不少觀眾。

至於冷靜的溫太與溫生形成強烈對比，10年前的驚惶失措及如今對溫生的憤怒等，趙希洛演出內斂自然。

【十八年後的終極告白】蕭徽勇60日減60磅肥佬變型佬 「鬼仔強」蔬果汁斷食改善健康問題

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

信中藏破案線索

今晚（29日）播出的《陀槍師姐2021》第5集，講述溫生再為着女兒是否在生，跟溫太關係面臨破裂。

檬Sir與三元對案件的觀點現分歧，卻對她產生好感。Diana（宣萱飾）從給溫生的信裡發現端倪，更使計引出真正主謀，案件最終水落石出。

三元從中得到反省，自覺一直以來亦沒放下程峰（魏駿傑飾），痛定思痛，毅然放棄與檬Sir剛發展的感情，暫離香港重新振作。

同場加映：趙希洛專訪