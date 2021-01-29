【食用安全】女子疑買到假魷魚　落鑊灼後離奇「消失」

▲ 女子疑買到假魷魚，落鑊灼後離奇「消失」。

買餸最怕買到黑心食品。四川成都一名女子近日於網上發佈影片，指從街市購買魷魚回家煮食，未料用滾水灼後就離奇「消失」，鑊中僅剩魷魚的殘渣，質疑買到假魷魚。當地市場監管局介入調查事件，目前已抽檢樣本。

根據內地媒體報道，四川成都一名女子於周日（25日）於社交平台發佈一段影片，聲稱從街市購買1公斤魷魚，打算回家煮食，沒想到放入鑊中用滾水中灼後，魷魚竟「離奇消失」，僅剩一些殘渣和絮狀物。

影片引起熱議，有網民質疑影片的真實性。為了證明沒有造假，女子翌日再到街市購買同樣的魷魚進行實測。

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從片中可見，魷魚未煮前看起來與一般魷魚沒分別，但女子將魷魚放入滾水，灼大約5分半鐘後，鑊中只剩餘一些殘渣，當煮到8分鐘時，魷魚完全溶解，而鑊中的水變得非常渾濁。

成都市監局表示事件正在調查中，已抽檢樣本，如涉及食品安全相關問題，將依法處置。中國農業大學食品學院副教授朱毅表示，魷魚可能因反覆雪藏、解凍，導致細胞被破壞，在生物學中稱為「凍融」，加上長時間烹煮，看起來像融化了。

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責任編輯：羅嘉欣