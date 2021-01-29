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【北角東發大廈封區】政府早上11時半完成受限區域執法行動　約15人無做強制檢測

社會 11:48 2021/01/29

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

政府完成北角東發大廈受限區域執法行動。（曾耀輝攝）

政府昨日（28日）晚上7時「突襲式」封鎖北角東發大廈A﹑B﹑C﹑D座，以進行強制檢測行動，今日（29日）早上約7時結束，無找出確診個案。政府表示，相關執法行動於上午11時30分完成，發現約有15人未進行強制檢測，已向他們處定額罰款5,000元和發出強制檢測令。

點擊圖片即睇北角東發大廈A﹑B﹑C﹑D座被「突襲式」封鎖情況：

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政府指，在今次行動中，民政事務總署、警務處、東區民政事務處和醫療輔助隊動員共約360名人員，安排落實宣告和對違反早前發出的強制檢測公告執法；又為受檢人士提供了簡單食物取用，包括食物包（內含即食麵、意大利粉、罐頭食品等）、杯麵、湯包、荳奶、麵包及樽裝水等，以方便一些受檢人士的晚餐安排，民政事務總署共處理了13宗就檢測安排的相關查詢。

政府續稱，約有1,300名東發大廈A、B、C及D座居民、訪客及工作人員，在本周二（26日）至昨日（28日）期間已於百福大廈正門與新都城大廈後門中間的一段道路設置的檢測站接受檢測。

政府說，明白區內居民因近日確診個案增加，感到非常不安和徬徨，憂心忡忡，在疫情陰霾下，區內的商店生意大受打擊，商業活動停頓，居民生計亦受到影響，希望這短暫的不便，能徹底截斷區內的傳播鏈，釋除居民的憂慮和恐懼，令居民對社區重拾信心，恢復社會和商業活動的生氣，讓市民生活能回復正常。

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記者：陳曉瑩

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