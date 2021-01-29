【食用安全】超市買士多啤梨咬下驚見活蟲　網民大驚：千萬不要一口吞入

不少民眾喜歡進食士多啤梨，台灣一名女網民近日在超市買士多啤梨，食用時驚見生猛綠色活蟲，頓時被嚇壞，她提醒大家，食用前觀察一下，千萬不要一口吞入。

該名女網民在facebook群組「Costco好市多 商品經驗老實說」圖文並茂發帖稱，咬了一口士多啤梨，結果驚見活蟲，更差點生吞，

不會拿去退，只是剛好買到有蟲的士多啤梨，安慰自己農家的農藥有控制，提醒大家食用前觀察一下，千萬不要一口吞入，我先去緩緩受驚的心情了

▲ 食用士多啤梨驚見活蟲。（相片來源：facebook群組「Costco好市多 商品經驗老實說」）

從該名女網民上傳的圖片可見，她已經咬去大半顆鮮紅的士多啤梨，沒想到中間的果肉卻出現一個小小的洞，洞中則是一整隻嫩綠色活蟲。

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帖文一出引起網民熱議，大批網民紛稱好恐怖，「我吃士多啤梨都是一口一個」、「我寧願吃有農藥的蔬菜水果」、「這樣叫我以後怎麼一口吃士多啤梨，太恐怖！」、「看圖之後決定士多啤梨都要切開吃。」；也有網民笑言，「直接一口吃就沒有這些問題了，順便補充蛋白質」、「牠躲過一劫了」。

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責任編輯：羅嘉欣