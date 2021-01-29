【北角東發大廈封區】15人未有強制檢測遭票控5000元　有食肆稱整晚未獲安排檢測批做法無理

▲ 東發大廈封區有15人未有強制檢測遭票控5000元。

北角東發大廈A、B、C和D座昨晚7時起列為「受限區域」，區域內人士須留在其處所並按政府安排接受強制檢測，政府指，發現約15人未進行強制檢測，會向他們定額罰款5,000元及發強制檢測令。詳情即看：【下一頁】

有該區餐廳負責人向TOPick投訴指，其員工由昨晚（28日）7時至今早（29日）7時都未獲安排檢測，直至解封後才獲安排到採樣站檢測，終各人遭票控5,000元，批評當局有關做法十分無理。TOPick正向民政事務局和警方查詢。

位於北角錦屏街後街25A號東發大廈地下31號舖的「Villa Villa Cafe & Bar」餐廳負責人Jason指，昨晚7時政府突然圍封北角東發大廈，當時有7名員工仍留在店內，並按警方指示在餐廳等候相關人員安排到採樣站接受檢測，惟整個晚上通宵留宿期間一直未獲相關部門接觸。

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他續指，直至今早（29日）7時政府完成強制檢測行動陸續解封，員工才獲相關人員部同下前往採樣站，惟其後告知因逾時檢測被以第599(J)章票控。他坦言，對員工被票控一事感到非常無奈，批評做法無理，認為當局檢測指示模糊，導致他們無法接受檢測，稍後會向當區區議員尋求協助。

Jason又說，今次圍封令餐廳損失5位數的生意，不少食材都要被迫棄掉，數十張外賣和蛋糕訂單被迫取消，對受影響的客人感到抱歉。他又指，員工一整晚都休息不足，今日不會開門營業，讓員工先回家休息，明早回復營業。

北角東發大廈約475人檢測「零確診」，區議員估計不足一半住客檢測質疑行動成效，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙