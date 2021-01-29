【無辜女兒】狠母與丈夫吵架帶女離家出走跳海　2歲女兒溺水喪命母獲救

▲ 台灣一名媽媽與丈夫吵架，憤怒帶女跳海輕生，無辜女兒最終溺水喪命母獲救。

一失足成千古恨！台灣一名媽媽於本月26日因與丈夫為金錢吵架，便帶著年僅2歲的女兒搭火車離家出走，丈夫擔心二人安全報案，並根據手機GPS找到其位置。警方在晚上於沙灘旁邊找到兩母女，媽媽當時手抱癱軟的女兒蜷縮在海邊，女兒已沒有生命跡象，其父親立刻抱起女兒到醫院搶救，最後仍宣告不治。

綜合台灣媒體報道，陳姓女子與丈夫及女兒同住，一家靠丈夫做散工維持家庭生計，兩夫婦經常為金錢吵架。而於26日下午，陳姓女子再次與丈夫因金錢發生爭執，盛怒之下帶走2歲女兒離家出走。丈夫擔心二人安全馬上報警，並以手機GPS定位，找到兩母女最後出現的位置。警方人員接報後，立刻到附近尋找。

▲ 女子抱著癱軟的女兒在海邊。（影片截圖）

海邊尋獲母女 女童已沒有生命跡象

警員最終在晚上8時尋獲兩母女，現場當時一片漆黑，陳姓女子抱著癱軟的女兒蜷縮在海邊，全身漉漉赤腳蹲在海堤。據指，陳姓女子上岸後情緒激動，但沒有生命危險，惟其2歲女兒沒有呼吸心跳。救護人員即場，施予CPR（心肺復甦術），其父親立刻抱起女兒跑回車上，由警車開路趕到醫院救治，但女童經搶救後仍宣告不治。

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母親否認帶女童自殺

當地檢察官調查後，陳姓女子被捕後一度聲稱只是帶同女兒到海邊玩水，不慎落海造成悲劇。惟檢察官質疑其說法與事實有極大出入，指陳姓女子涉有「加工自殺罪」（意即「教唆或幫助他人使之自殺，或受其囑託或得其承諾而殺者）的嫌疑，目前以殺人罪偵調查，法醫將會解剖女童屍體釐清死因。

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責任編輯︰王明芳