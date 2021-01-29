車尾箱藏棒球棍辣椒油噴霧囚18個月　電工學徒上訴刑期得直即時獲釋

▲ 李育誠上訴刑期得直即時獲釋。（經濟日報資料圖片）

年輕電工學徒被警方於其私家車車尾箱發現兩枝鐵製棒球棍、鐵通及1公升辣椒油噴霧，另在其家中搜出鐳射筆，經審訊被裁定藏有攻擊性武器罪名成立，涉及藏有棒球棍及辣椒油，被判監18個月。早前向高院提出上訴，高院法官今(29日)頒下判詞駁回定罪申請，刑期則上訴得直。法官指沒有證據顯示上訴人於當晚曾經或將使有有關物件，認為原審裁判官於量刑時沒有適當反映上訴人罪責，判刑超出合理範圍，基於上訴人已服刑5個月，相當於7個半月刑期，故將其刑期減短，判以即時釋放。

上訴人李育誠(21歲)，被控於2019年8月16日，在上水新康街及新祥街交界，管有兩支鐵通、兩支棒球棍及兩支辣椒油噴霧；並於同日在其住所內藏有兩支雷射筆。案件經審訊後，裁判官裁定上訴人於私家車車尾箱內藏有的兩支棒球棍及兩支辣椒油噴霧，意圖使用作傷人，故裁定1項藏有攻擊性武器罪名成立，判監18個月。

法官於判詞指出，縱使原審裁判官未能完全準確地覆述上訴人的證供，即使裁判官拒絕接納上訴人說法，即有關辣椒油噴霧是用作驅蚊除蟲，而非蛇蟲鼠蟻，明顯地裁判官是不接納上訴人的解釋之固有可能性。法官認為兩者說法同屬匪夷所思，亳無說服力，認為裁判官有權拒絕接納有關解釋。

至於涉案兩支鐵製棒球棍，上訴人一方認為原審裁判官忽略了上訴人的解釋。法官於判詞中指上訴人證詞有歪常理及不可信，上訴人稱友人有棒球及手套，卻有棒球棍。上訴人則只有棒球棍，沒有棒球及手套。法官指若上訴人所言屬實，即兩人一起才能夠打棒球。法官指涉案棒球棍比木製的沉重，主要用作練習揮棒用。若用作打球，命中率低。而上訴人稱從未打過棒球，法官質疑為何他會購買鐵製棒球棍，以及為何多買一支同款作後備。法官認為有關證供疑點重重，裁判官拒絕接納有關證供亦屬合情合理。

法官又指原審裁判官已說明接納上訴人管有電批、扳手等物件，是與其電子機械學徒工作有關，故沒有任何疑點。至於涉案辣椒油噴霧及棒球棍，裁判官基於的環境證據包括辣椒油噴霧可引致膚或眼睛有灼熱感等，而兩支棒球棍亦具殺傷力，有關物品更能同時供超過1人使用，法官認同裁判官之裁決，認為上訴人管有有關物品唯一合理推論是為傷害他人的用途，兩者屬攻擊性武器，故駁回其定罪申請。

至於刑期方面，法官指上訴人現年21歲，沒有刑事紀錄及有穩定工作。法官指本案沒有證據顯示案發日有任何社運活動或騷亂，亦沒有證據顯示上訴人曾經或將會使用涉案物品，因此裁判官量刑沒有恰當地反映上訴人之罪責，與同類案例相比，即使考慮到本案攻擊性武器的數量，本案判刑明顯地超出合理範圍。

法官指由於控罪最高刑罰是2年及罰款5,000元，若本案合適量刑起點已是18個月的話，對於比本案更嚴重的同類案件，法庭便沒有足夠空間上調刑罰。法官續指上訴人已被關押5個月，相當於7個半月刑期，法官認為已足夠反映上訴人罪責，故批准刑期上訴申請，將其刑期減短，判以即時獲釋。

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記者：林育慧