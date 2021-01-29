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【牛津大學研究】33%新冠患者確診6個月內腦受損　患精神或神經系統疾病

健康 17:29 2021/01/29

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研究發現，約33%新冠患者確診6個月內會患精神或神經系統疾病。

除了影響呼吸系統，新冠肺炎還會導致腦部受損。英國牛津大學一項研究指出，33.6%新冠肺炎患者受感染6個月內，被診斷患有精精神或神經系統疾病，病毒對心理健康及腦部的影響不可忽視。

《衞報》報道，該項研究主要由牛津大學精神病學學系教授Maxime Taquet領導，團隊檢視逾23.6萬名於去年1月20日至12月13日期間、於美國確診的新冠肺炎患者的病例（包括住院及毋須住院的患者），並與感染流感、呼吸道感染兩組患者作對比。分析的資料包括患者年齡、性別、種族、潛在的身心狀況、經濟狀況、過往有否精神病史。

研究團隊發現，33.6%患者在感染新冠肺炎後，6個月內出現精神或神經系統疾病。其中，13%新冠肺炎患者為首次被確診上述一類疾病。

另外，團隊亦發現，有近20%患者在確診3個月內被診斷患精神疾病，約有1/9毋須住院的患者被診斷出患有抑鬱症或中風。研究顯示，相比流感及其他呼吸道感染患者，新冠肺炎患者更易出現中風、顱內或大腦急性出血、 癡呆、精神病等。

教授Maxime Taquet指出，新冠肺炎確診者患有中風或顱內出血等疾病的風險，會於6個月後顯著降低，但未能確定患精神或神經系統疾病的風險會持續多久。雖然該項研究並未證明新冠肺炎與精神及神經系統的直接影響，但能顯示新冠病可影響大腦和中樞神經系統。

發現新冠舌頭等新病徵　患者肺部比吸煙嚴重

最近西班牙發表的一項研究發現新病徵，45.7%新冠肺炎患者的手腳、舌頭出現異樣，包括舌頭發炎、腫脹，以及手掌腳掌脫皮、有斑點等。

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新冠患者肺部全花留疤痕比吸煙嚴重

此外，美國佛羅里達州一名肺科醫生亦展示3張肺部X光片，分別屬於一般人、吸煙人士及新冠肺炎患者。醫生指，新冠肺炎患者肺部花白，留下永久疤痕，比吸煙人士嚴重。即使是無症狀患者，肺部也會出現損傷。

點擊圖片即睇分別：

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責任編輯：羅嘉欣

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