【自私媽媽】搭港鐵只顧撳電話靠工人湊　媽媽懶理兒子打橫瞓鞋踩座位

▲ 有網民目睹一名男童一人霸兩個位瞓低，期間不斷踩櫈兼踢扶手，但媽媽卻懶理。

本港疫情反反覆覆，不少家長仍嚴謹消毒防疫，包括回家後消毒鞋底免帶惡菌入屋。然而有家長仍放任子女「播毒」，有網民在港鐵目睹有男童一人霸兩個位瞓低，腳踩座位又踢扶手，媽媽卻只顧撳電話闊佬懶理，只由身旁的工人姐姐勸阻但不成功。

該名網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，於1月中乘搭港鐵於銅鑼灣站上車，當時車箱內坐滿人，網民離遠聽到有男童叫囂，見到該名男童不斷「擰嚟擰去」兼大叫。男童一家有4人在場，包括男童、男童弟弟、媽媽和工人姐姐，當時工人姐姐有勸止他不要有太大動作，而拖著弟弟的媽媽則只向男童「話了兩句」。

口罩無戴好 一人霸兩個位

去到北角站很多人落車，4人終於有位坐，但分開坐。男童亦一人霸兩個位瞓低嗌「好攰」，相片中見到他口罩無戴好露出鼻孔，並將兩隻腳放在座位上，網民形容他「當正自己屋企張梳化」，又見到他不斷踩櫈踢扶手，身旁的工人姐姐束手無策。

佢得閒踩兩下張櫈，又得閒瞓住咁踢下個扶手。雖然佢個工人不停拍佢，叫佢唔好咁樣做，但當然係不受理。

▲ 男童瞓低不斷踩櫈踢扶手。（「生仔要考牌系列」fb圖片）

鞋底充滿細菌

網民最看不過眼是媽媽闊佬懶理，只是一直抱著兒子撳電話，「或者佢幾百萬上落，我唔知。但都唔係老奉咁款，唔講我以為佢哋係兩家人」。網民批評他們衛生常識不足，即使沒有疫情，鞋底是充滿細菌，踩完張櫈到下一位坐落去就會傳播，「真係多得佢唔少」。最後一家人沒有抹櫈便落車，「奉勸咁多位抹一抹先好坐低」。

網民批評︰沒家教

帖文引來不少網民批評沒家教，並將教仔的責任交託工人，但有人認為或許孩子是特殊小朋友，不宜妄下判斷，點擊圖片睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳