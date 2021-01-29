【燕雲台劇透】第27至33集劇情預告　耶律賢時日無多封休哥為大于越

▲ 《燕雲台》

由佘詩曼、竇驍、唐嫣、經超、譚凱、劉奕君等主演的《燕雲台》，第26集講到罨撒葛見到沒去幽州的德讓出現，明扆和燕燕沒中毒，方知這是一個局…

第27集 （1/2）

罨撒葛事敗逃離見胡輦後便死去，烏骨裏助平亂令喜隱可回上京，胡輦被封皇太妃，帶國阿輦斡魯朵鎮守北方，德讓回幽州鎮守南疆，發展農業。十一年後，舉行了再生禮，明扆與懷孕的燕燕在春捺鉢巡視東北，召見北部各族。

第28集 （2/2）

南朝進攻劉漢，冀王敵烈不理德讓阻撓擅自出兵。劉漢告急，燕燕提出按兵不動，拉長戰線再反擊。冀王遭伏擊，南軍早有預謀，攻襲幽州，德讓帶餘下兵馬誓死捍衛幽州，讓烏雲蓋雪送信求援，燕燕代主親征，率兵馳援幽州。

第29集 （3/2）

幽州一戰大捷，蕭燕燕論功行賞，並提出大遼需要德讓，應帶他回上京。耶律賢深夜造訪，下跪求德讓回上京，並承諾會作其最強後盾，德讓終答應回上京。韓德讓回上京即擔任南院樞密使，眾臣不服議論紛紛，喜隱蠢蠢欲動。

第30集 （4/2）

韓匡嗣偵察不嚴，死傷一萬餘人。喜隱與各親王趁機要求將韓匡嗣處斬，否則軍心難安。耶律賢為此與燕燕爭論，最終還是聽她的，只讓匡嗣削職閉門思過。耶律賢循琴聲找到了美女玉簫，婆兒提議帶她回宮作伴，耶律賢允了。

第31集 （5/2）

喜隱欲招攬韓德讓為己用，遭到斷然拒絕。宮中流言四起，烏骨裏伺機挑撥說是李思傳出。燕燕的貼身侍女青哥送酒到燕王府，說是燕燕賞賜的，德讓趕著進宮未有喝酒，李思喝了酒竟中毒身亡，惜德讓來不及見她最後一面。



第32、33集 （6/2）

蕭燕燕決心徹查李思之死，蕭胡輦幫忙調查。胡輦找到青哥的孿生姐姐蘭哥，並發現兩次謠言皆從趙王府傳出，證實與喜隱有關。烏骨裏求胡輦高抬貴手放過喜隱，胡輦沒辦法答應，認為喜隱必須受點教訓。

蕭胡輦帶證人蘭哥到朝堂上道明一切，喜隱本犯死罪，經胡輦求情，被判永囚祖州。耶律賢自知時日無多，封休哥為大于越，望他繼續輔助燕燕與文殊奴。留禮壽與喜隱父子謀反，惜一切盡在耶律斜軫意料中，父子皆命喪上京。



