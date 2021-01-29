【校長專欄】疫情下K3「失學」家長憂升小一　校長：閱讀是最有效的學習

孩子K2時已損失了半年面授課堂，K3 復課不久又再停課，好像整個幼稚園階段沒有好好上過學，一直在家學習（homeschool）一樣。總算勉強應付了小學入學試，未能考上的，家長心急如焚； 即使考上了，家長也「十五個吊桶七上八落」，深恐子女復課時能否趕上進度。

近日收到不少家有第二名孩子的家長查詢，疫情下面對升小，份外憂心。這段時間，可以與孩子做些什麼，作好準備呢？以下有幾點建議，家長可以考慮一下。

第一，即使家長覺得zoom課堂太短，或孩子網課不專注，都不宜為孩子退學。相信所有幼稚園的校長和老師，都和大家一樣着緊，都在想盡辦法輔助孩子學習。有學校提供資源，帶領和協助，總比茫無頭緒好。再者，即使時間再短，有上課總比沒有上課好，能給孩子有規律的生活，及維持重要的「上學意識」。長期沒有家庭以外的規範，孩子升上小學，也會需要較長的適應時間。

▲ （學校提供）

第二，假設孩子在學校網課中能掌握的學習內容已經不多，家長作為孩子的第一位老師，也是孩子最重要的老師，角色便更形重要。常聽到家長抱怨「我好唔滿意學校，要家長做埋老師的工作！」辛苦時抱怨一下，乃人之常情。疫情下，大家都沒有選擇，老師都很想幫孩子成長和學習，無奈光陰似箭，如果家長不咬緊牙關，盡力幫助孩子在這段時間在家學習，疫情過後，孩子要追回課程，實在要花上很大的力氣。因此，再辛苦，我們亦要盡力抽時間陪伴孩子學習。不知道該教什麼的話，閱讀就是最有趣，最有效的學習！

第三，疫情下大家長時間困在家裡，一家人少不免磨擦增加。盡全力去保持家人間和睦的關係，互相關心，互相體諒，留家一起做運動或到人流較少的地方散散步，都是一些良方。良好的親子關係，就是最有效的家庭教育。

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