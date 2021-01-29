林麗棠老師校內墮斃裁定死於自殺　死因庭指校長羅婉儀將死者推向不能承受的邊緣

▲ 時任校長羅婉儀。（資料圖片）

東華三院李東海小學女教師林麗棠於2019年在校內墮樓身亡，死因裁判法庭早前展開10天死因研訊，裁判官周慧珠今（29日）裁定死者死於自殺。裁判官指出，死者漏發通告事件只是起因，而時任校長羅婉儀與死者死前1天的會面，將死者推向心理及精神上不能承受的邊緣（pushed towards the edge)。

死因裁判官並建議教育局落實調查委員會的19項建議，以及建議東華三院教育科提醒學校管理層尊重同事私人空間。

死者林麗棠於2019年3月6日在學校內墮斃，終年48歲。

死因研訊期間，死者胞妹林麗珠供稱，死者患有抑鬱症多年，曾透露因澳門交流團活動中漏發通告一事，遭時任校長羅婉儀追究，羅要求死者自動辭職，否則會解僱她，又要求死者寫報告交代，及後死者「俾校長捉咗入校長室，困咗3小時去討論報告」。

事發時為死者直屬上司的勞佩玲主任質疑，不明白「點解（死者）漏發通告，（校長）要折磨呢個人咁多日」，並稱若兩人沒有第2次面談，或不會觸發死者情緒，她不忿地反問「真係要逼到人冇彎轉？」

校內一名現任老師郭靄怡則在庭上憶述，死者死前一天曾哭訴時任校長要求她辭職，但情緒突然變得冷靜地說「我要同佢同歸於盡」，及後死者離開學校及到總部投訴。

當時接見死者的東華三院學務主任周志堅供稱，與死者見面後隨即致電校長羅婉儀儀，稱死者情緒差，囑咐對方翌日多加留意。被問到為何不保密死者身分，周強調曾告知死者會通知校長，死者首肯，並無表示不願意。

東華三院時任學務總主任吳奇壎則供稱，死者墮樓事件「係一個好大代價嘅教訓」，東華三院事後直接接觸其他老師後，才發覺校長管治問題，並承認投訴機制有不足之處。

而面對「逼死林老師」輿論的時任校長羅婉儀，在庭上透露她有失眠，又因精神崩潰而入院。羅承認曾問過死者會否考慮辭職，但強調是一時情急及衝口而出，又明言其他老師於庭上指她不尊重老師是失實指控，被問到為何他們要說謊，羅指「都唔明點解佢地咁做」。



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記者：林欣樂