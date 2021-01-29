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【手機SIM卡實名制】港府擬就電話智能卡實名登記制度諮詢公眾　商經局保安局下午公布詳情

社會 12:35 2021/01/29

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

政府擬就電話智能卡實名登記制度進行公眾諮詢。（經濟日報資料圖片）

港府擬就手機SIM卡實名制諮詢公眾，商務及經濟發展局局長邱騰華、保安局副局長區志光及通訊事務總監梁仲賢今日（29日）下午將舉行記者會，公布有關詳情。

近年不少國家為打擊手機詐騙﹑垃圾短訊等問題，已制定法例加強手機或手機電話卡實名制。跟香港一海之隔的澳門，在2019年實施《網絡安全法》後，手機用戶購買澳門電訊營運商的電訊服務時，需要提供真實身份資料和登記，當中包括購買電話或上網服務預付卡，在期限屆滿時仍未有提供身份資料，網絡營運商會終止有關服務。

中國手機實名制早於2010年9月1日正式實施，所有手機號碼必須實名登記身份證件，否則將無法收到通信信號；現時於中國大陸上台出手機數據月費計劃同樣需要實名認證，2019年起，有關實名認證的步驟還會強制加入人面識別的資料。

泰國從2005年5月1日亦規定買預付卡者，須持身份證或護照登記。

日本也規定，帶有語音和簡訊功能的SIM卡（以070 / 080 / 090開頭）必須憑相關身分證件實名辦理；而僅有數據流量的（020開頭）則無需登記。

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記者：陳曉瑩

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邱騰華 保安局 商務及經濟發展局

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