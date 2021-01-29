【新冠肺炎】深水埗6幢大廈完成執法行動　14人違反強檢公告遭票控

▲ 深水埗早前有多幢大廈列強測大廈。（資料圖片）

深水埗民政事務處、深水埗警區和醫療輔助隊今日（29日）在深水埗六幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動。行動由早上約7時開始，至約10時30分結束，共檢查了逾220名居民的檢測報告，其中14名人士違反強制檢測公告。

政府派員於以下6幢大廈出入口查核住客的檢測證明，並到該等大廈內進行抽查，確認他們是否已按有關要求進行檢測：

香港九龍深水埗大南街355-357號

香港九龍深水埗桂林街95號／基隆街359號

香港九龍深水埗福榮街126-128號／欽州街96-98號

香港九龍深水埗大南街 260-262 號

香港九龍深水埗長沙灣道171號

香港九龍深水埗元州街25-27號

政府已向有關人士處定額罰款5,000元，並發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。政府不排除將來再次在該等大廈執法。

政府重申，發出強制檢測公告的目的是為了盡快堵截2019冠狀病毒病在社區散播，以保障整體的公眾衞生安全。應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點並避免外出。



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責任編輯：郭詩詩