【逆轉人生】清潔工被騙錢背債被迫做奴隸險死　攝影師幫拍「最型清潔工」照片籌款爆紅【多圖】

▲ 清潔工被騙錢背債被迫做奴隸險死，化身「最型清潔工」影相籌款爆紅。

一組照片可以改寫一個人的人生！俄羅斯一名42歲的清潔工Yury Vetlugin前半生命途坎坷，自小就是孤兒、患有智力發育障礙，做清潔工時又被人騙財，被迫做奴隸，期間更險被殺。後來他選擇逃走，得到兒時的朋友協助，為他拍攝一系列偽雜誌封面照籌款，結果爆紅，人生大逆轉！

▲ Yury Vetlugin是名清潔工。

據《莫斯科時報》及《UTV》報道，幫助清潔工Yury Vetlugin拍攝照片的攝影師Roman Phillipov接受訪問時談到Yury Vetlugin的坎坷身世。

他表示自己是小時候在母親工作的一個殘疾兒童夏令營認識到Yury Vetlugin。原來Yury還是新生嬰兒時就被遺棄在孤兒院門口，而且他患有智力發育障礙。後來，Yury在自己生活的地區做清潔工，Roman的親人就決定照顧Yury多年，替他申請房屋。

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Yury十分善良、天真，很多人認為只有懶惰的人才會當清潔工，但Yury一直很努力，很有責任感。

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直至數年前，Yury被騙子說服去銀行貸款，最後被騙走逾70萬俄羅斯盧布（約7萬港元）。同時，Yury被強迫到一個村落做無薪工人，過著如同奴隸的生活，只提供勉強過活食物，導致瘦了15公斤。但善良的Yury只覺得是和朋友一起生活，甚至因為有食物提供而感到被照顧，不知自己被利用。

他比我們簡單、像個大孩子。亦因為他太善良，所以很易被壞人利用。

Yury不時都會被騙子毆打，有次更險被斧頭殺死。此時Yury終於意識到危險，選擇逃走，步行30公里的路尋求Roman幫忙。身為攝影師的Roman想幫Yury籌款還債時，便記起Yury十分上鏡：

他很帥氣有型，為什麼我不像以前拍他清潔街道一樣，幫他拍一輯新相片？

於是二人便模仿雜誌封面拍照，結果放上網後立即爆紅，更籌得超出預期的款項，足以還清Yury的債務。

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對此，Yury非常感動，感謝大眾捐款。他更收到一些眼鏡廣告拍攝，連市長也希望與他會面，人生逆轉！

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責任編輯：羅嘉欣