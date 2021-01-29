【多仔夫妻】曾網售BB車籌女兒發燒醫藥費　7月大兒洗澡燙傷5孩爸媽涉虐兒

▲ 台灣一名7個月大男嬰洗澡時遭燙傷，其5孩爸媽涉虐兒。

父母既然決定要把孩子生下來，就有責任確保小朋友在安全的環境下長大。台灣一對5孩夫妻引起社會熱議，繼早前爸爸在網上出售嬰兒車，籌女兒發燒醫藥費後，有好心人為他提供工作，但他做了沒幾天就辭職。近日其7個月大的小兒子洗澡時遭燙傷，5孩爸媽涉虐兒再次捱批。

女兒發燒無錢睇醫生

綜合台灣傳媒報道，該名27歲江姓爸爸與妻子育有5個年幼子女，一家人生活窮困，家裡髒亂不堪。去年12月，爸爸因女兒發燒無錢帶她看醫生，於是在網上出售嬰兒車，自此一家的生活便公開，亦引發不少爭議。有汽車美容公司老闆不忍江男陷入困境，小朋友不得溫飽，因此主動聘請他，但江男只做了5天便辭職。

江男之後解釋，因他早上兼職防水工作非常消耗體力，擔心晚上沒精力再做汽車美容工作，並決定只打一份工養家。汽車美容公司老闆亦沒追究，只希望他為了5個孩子著想，好好努力工作賺錢。

社會各界紛紛捐助江男一家，但有人質疑江男亂用善款來買名牌及iPhone 12，江男辯指已將近4萬元台幣（約1.1萬港元）的善款用作支付房租，又表示衣服是別人送，手機是iPhone 8，並強調把零錢都存下來，已存了800多元台幣（約220港元）。

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拖欠房租遺一屋垃圾

其後又鬧出江男的房東指責他的事件，房東爆料江男去年1月帶著妻子和3個孩子來看房，她看到其中一個孩子僅穿尿片未有衣服，心生不忍，決定租房給他們一家。可是這一年來江男沒準時繳交房租，他們最近搬走時還留下大堆垃圾，以致全屋臭氣熏天。

疏忽致7個月大兒子燙傷

直至近日傳出江男7個月大的小兒子因燙傷被送入醫院，全身3成皮膚二度燙傷，包括肚子、左右側大腿、左側上臂等，已住進病房5天。院方報警，通報作重大虐兒案評估。

經檢察官調查後，江男的妻子表示因家中沒有小朋友浴盆，所以在鋅盆幫兒子洗澡，期間誤開熱水引起兒子燙傷，認為江男一家對新家不熟悉，並非故意造成兒子燙傷。雖然已排除虐兒的可能性，不過當地社會局已介入調查，派出2名社工密集探訪跟進江男一家。

網民批評︰只會生不會養

不少網民批評江男夫妻只會生不會養，而爸爸也沒做好養家的角色。江男強調將「結紮」，不會再生，並感謝各界幫忙。

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責任編輯：王明芳