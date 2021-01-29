【恩愛夫妻】方健儀生日孖老公入住元朗露營車　野餐睇星星享受大自然寧靜

▲ 壽星女方健儀跟老公入住露營車過浪漫生日之旅。

前新聞主播方健儀日前（28日）迎來44歲生日，疫情下，她選擇跟老公洪生親親大自然，到元朗入住露營車過浪漫之旅，並跟家人吃飯，跟最親最愛在一起，坦言：「人大了，有了自己的家庭，更覺得親人的可貴！」

住露營車過生日

前新聞主播方健儀於2010年跟無綫新聞部幕後工程人員洪楚恆結婚，「洪方」2人去年10月10月就到元朗入住露營車賀「錫婚」10周年。熱愛大自然的兩人，很享受入住露營車，方健儀大呼「幾過癮」，她當時更預訂今年1月生日時再住露營車。她昨日在facebook專頁分享：

又去露營車，因為太喜愛貼近大自然的寧靜！今次準備比三個月前充足：拉定Banner，自製野餐：菠蘿腸仔、玫瑰雞翼、合桃芝包，沖杯靚茶⋯⋯簡簡單單就是美，希望今晚喺露營車天幕睇到星星啦。

▲ 壽星女方健儀跟老公入住露營車。（圖片：方健儀 Akina Fong facebook）

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野餐親親大自然

露營車掛有「Happy Birthday」字眼的橫額，她跟老公開心在露營車外野餐，「去野餐一流呀，周圍空間廣」。她表示合桃芝士包是洪生最愛，在超市Taste有售，而自家製雞翼今次烹調時間不夠耐，失色少少。當天兩口子一起看圓圓的月亮，星星只有數顆。

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很多網民留言祝賀壽星女，並查問露營車的資料，方健儀指三個月前預訂當日的特別日子，她樂意開心share，指露營車地點是在元朗逢吉鄉的「PARK Nature 世外公園」。

其實我去年十月來過，試過ok先再來。三個月前影過內籠，今日懶惰冇影了，好天的話夜晚攤喺張床度可以睇星星。

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有感親人更可貴

方健儀另外分享了跟家人一起食盆菜、糯米飯過生日，多謝父母養育，有感這一年不容易過，但感恩獲很多伙伴愛護。祝願大家都要健康快樂、儀態萬千、百毒不侵。

人大了，有了自己的家庭，更覺得親人的可貴，掛念在遠方的姊姊，希望大家一切安好！

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責任編輯︰顏紫燕