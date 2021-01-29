【電話卡實名制】政府建議「太空卡」實名制　用戶須提供姓名、出生日期及身份證明文件　每名用戶最多向每個持牌人登記3張

▲ 政府建議「太空卡」實名制作公眾諮詢。

港府擬就手機SIM卡實名制諮詢公眾，商務及經濟發展局局長邱騰華、保安局副局長區志光及通訊事務總監梁仲賢今日（29日）下午舉行記者會，公布有關詳情。

邱騰華表示，引入實名登記，以打擊由智能卡衍生的罪行，而香港目前有兩類用戶人士，包括「上台」人士，當中有900萬用戶，佔全體用戶4成4；另一種為使用儲值卡或「太空卡」，不需用戶登記，佔整體用戶5成6。他表示，現時沒有法例需要提供資料，因此難以打擊罪行。他提到，有4份3地區已設立實名制登記，包括日本、韓國等155地區，而政府今次希望透過電訊條例實施，令通訊商可儲存用戶的資料。

邱騰華表示，政府建議儲值卡用戶需提供個人資料，包括姓名及身份證明文件，機構則需提供商業證明；另16歲以下人士需得到「合適」成人確認，包括家長、親人等；另每名用戶只可向每個持牌人登記不多於三張，而目前有約30多個持牌人。邱騰華亦提到，政府建議持牌人應核對、釐清及核實用戶所提供的資料，並在有合理理由認為有關資料屬虛假、誤導或不完整的情況下，取消有關電話智能卡的登記；另電話卡登記用戶的個人資料須由持牌人保管及貯存，直至電話卡取消登記最少12個月。

邱騰華續指，立法後將會分兩階段進行，首階後在頭120日讓通訊商建立並預備登入系統及數據庫，在121日起，所有市面可供售的新儲值卡及在及記日起生效的新服務計劃，均需在服務啟動前遵守實名登記；而第二階段為持牌人須在360日內為用戶進行登記法例生效後361日起將會失效。他表示，明天起將會就SIM卡實名制諮詢公眾。

被問到會否影響現時儲值卡用戶及售賣儲值卡商戶，邱騰華強調，是次立法是以打擊罪案為目的，並希望在個人資料層面與「上台」用戶睇齊，具體使用沒有受到影響，而政府會在諮詢期內了解業界的情況。

被問到為何設定在3張，邱騰華表示已參考外國做法，又提到如果市民有需要更多儲值卡，以30間電訊商計，立法後仍可申請90張，相信仍然足夠。

近年不少國家為打擊手機詐騙﹑垃圾短訊等問題，已制定法例加強手機或手機電話卡實名制。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒