涉背包藏萬用刀17歲男生罪成　官不認為被告受胡噴霧影響作招認

▲ 被告周銘鴻今日於東區裁判法院被裁定罪成。

2019年11月有人發起「三罷」示威，當時17歲男生在鰂魚涌被警員噴胡椒噴霧後制服，其背囊被搜出1把萬用刀，另16歲男學生涉攜有膠索帶及螺旋鉗，兩人被控管有適合作非法用途的工具。經審訊後，當時17歲男生今（29日）於東區裁判法院被裁定罪成，還押2月19日判刑。法官指被告當時面對警員查問，曾行使緘默權，不認為被告受到胡噴霧影響，遂接納被告在查問下的招認；16歲男生則被判無罪。

被告依次為周銘鴻（現年18歲）及16歲男生，各被控1項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪。控罪指，周於2019年11月11日在鰂魚涌康怡廣場北座外，管有1把可摺萬用刀；16歲被告於同日同地管有3包膠索帶及1把螺旋鉗。

裁判官今裁決時指，拘捕周的警員蔡志輝在審訊中供稱，案發當日有人在鰂魚涌康怡廣場AEON外阻塞道路，他在警車上看見康山道有多名黑衣人逃跑，警長梅劍昇及後下車釋放胡椒噴劑，制服了周。蔡供稱，他在周的背囊搜出萬用刀、望遠鏡及生理鹽水等物，他查問周，周承認曾「揼啲嘢出馬路堵下路」。

裁判官指，辯方挑戰周在查問下回答的自願性，指出蔡沒有警誡周，當時周被施以胡椒噴霧，回答時受到影響，故不清楚問題。周出庭自辯時，亦指警員有查問，但他不清楚問題。

惟裁判官指，蔡當時先問及周，地上的手套是否屬於周，而周能清晰回應，蔡其後又向周展示背囊物品及提問，周自辯時亦提及這個階段，並指警員有問簡短問題，而且周在蔡問及萬用刀用途時保持緘默。

裁判官指，周懂得行使緘默權，不認為周受到胡椒噴霧影響才回答，而周雖然供稱背包內有萬用刀，是因為他是學校童軍領袖，早前放在背包內忘了收拾，惟周背囊內沒有課本，惟周稱他當日計劃到校內響應罷課行動，裁判官認為周必然有因應安排而執拾過背囊。

裁判官拒絕接納周證供，認為周非誠實可靠證人，而蔡及施放胡噴霧的警長證供相符，認為兩人是誠實可靠的證人，遂裁定周罪名成立。

裁判官將周的判刑押後至2月11日，其間為周索取感化、社會服務令、勞教中心、教導所、更生中心及青少年評議會報告，周須還押候判。

就次被告控罪，裁判官指，拘捕次被告的警員稱次被告在查問下曾作招認，惟該警員沒有作警誡，辯方另指該警員查問次被告時，曾稱「我哋當傾下計咁傾」。裁判官指該警員的發言並不恰當，含有誤導性，令次被告認為只是聊天，因此裁判官拒絕警員聲稱的被告招認。

裁判官又指，該警員稱曾向次被告發出羈留人士通知書，惟控方在審訊中未能提供副本，而該警員在案發時亦沒有透過身份證核對次被告樣貌及身份，在書面供詞中更寫錯了接收證物的警員編號，而證物警員在處理證物時，亦寫錯了次被告姓名。裁判官認為控方未能舉證至毫無合理疑點，遂裁定次被告罪名不成立。

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記者：王仁昌